日本7-11一盒口罩賣16900元！「價漲30倍」網怒炸...總部出面道歉了

▲這一盒口罩原價是600日幣。（圖／翻攝自amazon.co.jp官網）

實習記者施怡妏／綜合報導

日本新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷擴大，口罩成為日人眼中最值錢的商品。日本一間7-11便利商店，被爆一盒60個口罩竟然要價16,900日幣（約新台幣4,500元），惹來民眾怒批。7-11事後為此事件向大眾致歉，並要求店家要以合理的價格出售口罩。

綜合日媒報導，在日本Twitter上流傳一張照片，上傳網友表示，指自己在住家附近的超商發現，一盒60個的口罩竟然要價高達16,900日幣。他指出，這種口罩在非疫情時期，原價是一盒600日圓（約160台幣），如今因疫情的關係，口罩大量缺貨，一盒竟然漲價約30倍。貼文一出，引發許多網友不滿。

由於照片在網路上不斷轉傳，網友紛紛怒批哄抬價格，導致日本7-11總部不得不面對，隨後發表聲明致歉，聲稱已經要求該店家停止出售，同時說明該店家提高售的原因，是因為該店家為因應民眾對口罩的大量需求，「在網路上購買之後轉售，而網路上的價格都是非常昂貴」，所以出售的價格才會如此驚人，並且呼籲民眾，「若發現有類似哄抬價格出售的情形，請不要購買並且舉報。」

▲日本疫情緊繃，當局呼籲民眾，除非必要否則盡量別出門。（圖／路透）

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