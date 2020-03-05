日本首艘鋰電潛艦「凰龍號」服役　超強伏擊能力是東海最強？

▲全球第一艘鋰電池潛艇「凰龍號」正式服役。(圖／翻攝自三菱重工官網)

記者曾俊豪／綜合報導

日本海上自衛隊第11艘「蒼龍級」潛艦「凰龍號」（SS-511）5日正式服役。「凰龍號」是全球第一艘以鋰離子電池作為動力來源的潛艦，它將編列部署在廣島縣吳市附近的吳市第1潛艇群的第3潛艦，主要負責安全監視活動。分析指出，日本擴張潛艦戰力的背後，很可能是為了應對中共快速發展的潛艦部隊與在東海的活動。

英國《簡氏防務周刊》報導，凰龍號的交付儀式在兵庫縣神戶市三菱重工的神戶工廠舉行。據日本海上自衛隊公布的數據，「凰龍號」長84米，寬9.1米，標準排水量為2950噸，水下速度約為20節，約有65名機組人員，建設費用約為660億日元（約新臺幣180億元）。

「凰龍號」是日本第11艘「蒼龍級」潛艇，其最大特徵是配備傑士湯淺（GS Yuasa Corporation）製造的高性能鋰離子電池，替代鉛蓄電池。有分析認為，一般來說，如果是相同個數和尺寸的電池，蓄電容量將增至2倍左右。

▲「凰龍號」採用鋰電池，蓄電量是鉛蓄電池的兩倍。（圖／取自海上自衛隊臉書）

關於「凰龍號」，《日本經濟新聞》曾指出，該船是三菱重工建造的最後一艘「蒼龍」級潛艇。通過此次建造所積累的鋰離子電池等技術，預計會被用在日本接下來的3000噸級潛艇。報導強調，日本目前已迎來能否維持技術實力、保持國內防衛產業基礎的關鍵時刻。

除「凰龍號」之外，日本第二艘鋰電潛艦「鬥龍號」也已經在去年11月初舉行下水儀式，「鬥龍號」標準排水量2950噸，全長84米，寬度為9.1米，是全球最大規模的柴油潛艇，船員約65人，水中最高時速約20海裡，建造費約690億日元。據官方曝光消息，「鬥龍號」計劃2021年3月前後服役，部署地點未定。

對於日本擴張水下戰力，《國家利益》分析，日本海上自衛隊目前計劃將其潛艦數目增加到22艘絕氣推進式(AIP)潛艦，外加1艘測試和2艘訓練用潛艦。其潛艦力量的大幅增長很可能是為了應對中共快速發展的潛艦部隊，目前大陸含數艘核動力潛艦、攻擊潛艦和彈道導彈潛艦在內，共約有70艘。

大陸軍事評論員彰海雄在接受《科技日報》採訪時指出，未來日本潛艇性能提升預計主要集中在以下幾個方面：一是通過改進動力系統，使用更好的降噪手段讓潛艇在海底更安靜；二是升級AIP動力系統，水下航行時間更長；三是通過採用新的高強度材料，使潛艇下潛深度更深；四是優化艙內佈局，使人員生活環境更加舒適；五是有可能採用外置模塊設計，實現類似於法國未來子母潛艇協同作戰的效果；六是採用更加優化的艇形，提升水下機動能力並降低流體噪聲。



▲「凰龍號」將部署在廣島周邊。（圖／取自海上自衛隊臉書）