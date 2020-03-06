日、韓狂讚「台灣防疫NO.1」！陳其邁：面對疾病要更謙虛、好還要更好





▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

因應新冠肺炎疫情全球持續升溫，台灣的防疫表現出色，獲得國際肯定，日本和韓國更有不少網友大讚「台灣防疫NO.1」。行政院副院長陳其邁6日受訪時表示，面對疾病應該要更謙虛，「好還要更好、快還要更快！」

陳其邁表示，台灣在去年12月31日率先針對武漢班機登機檢驗，當時武漢當地還只有27例確診，我們先一步採取行動。

陳其邁指出，從風險評估可以得知，武漢對外互動密切，包含日本、韓國、武漢等三個地區因為互動密切，屬於高風險。提早部屬讓我們在第一波疫情中成功阻絕境外疫情擴散，台灣幸運換取更多空間做好疫情管控。

針對國際肯定，陳其邁說，面對疾病我們要更謙虛，準備工作就是要好還要更好、快還要更快，透過提前部署做好管控。

陳其邁提到，記得小年夜當天，是在自己辦公室召開跨部會會議，當時因為發現口罩量不夠、國外買不到，所以跟蘇院長報告並先採取行動。這次疫情也結合高科技，整合民政、警政系統，這在國外比較少見，這種全社會動員性的防疫，因為過去想到隔離檢疫通常都是衛生局的事。這次政府把中央、地方、各部會結合，落實防疫並避免病毒擴散到社區，社區感染相對其他國家比較少，希望把風險往後、減少社區感染。