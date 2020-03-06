加入「口罩國家隊」大同大學校友助防疫　家中工廠產口罩…自豪工業報國

▲陳奕愷目前於美國賓州費城的Saint Joseph's University 進修語言。（圖／大同大學提供）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，口罩需求大，各工具機業者組成「口罩國家隊」，期待能提高國內口罩製造生產線。大同大學電機所校友陳奕愷自家的公司，也是成員之一，他表示，以前沒想到可以這樣幫國家的忙，是身為工程師的驕傲。

陳奕愷從大同畢業後，目前在美國賓州進修語言，他提到，疫情爆發的時候，沒想到口罩需求這麼緊迫，更沒想到會成為口罩國家隊的一份子，透過通訊軟體，他知道父親和哥哥都大力支持並投入生產線的組成，「在國外買不到口罩，沒人管；在台灣買不到口罩，是如此被重視。」一邊忙課業，一邊同步關注，「能幫忙，是我們的驕傲。」

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▲陳奕愷（左一）與公司同仁合影。（圖／大同大學提供）

陳奕愷說，「在研究所寫論文的時候，更深入了解台灣製造實力堅強，絕對不輸日本、德國，」小時候就在工廠長大，長大唸研究所才更明白，台灣傳統製造業，只是沒被關注，絕對不輸任何國家。而陳奕愷家則是負責軸承項目，是製造機運轉的關鍵，這次各家公司攜手投入，也讓他感受深刻。

陳奕愷說，大家都不希望有疫情，但疫情發生，以往各自賺各自生意的工具機公司，這麼團結，「證明製造業夠強，很佩服」。以前念書時候常聽到的「工業報國」，也有了具體的體驗。