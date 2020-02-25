抗疫新招！　「重複用20次口罩、3Ｄ打印護目鏡」

▲對抗疫情，新發明可使用20次口罩，上海趕工生產。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

一罩難求的夢靨可望解除嗎？大陸很多民眾抱怨沒買不到口罩，上海一家企業研發「一個頂20個」超強口罩，過濾級別等同N95的防護口罩，目前開始量產。北京研發3Ｄ打印技術，專門生產護目鏡，一天製造上百個，讓前線醫療人員不缺資源。



新冠肺炎（COVID-19）疫情還沒全面控制根據大陸報導指出，上海一家企業利用新型納米材料，開發出第一款可多次使用、多次消毒，同時過濾級別達到了N95的防護口罩。透過開水煮沸、酒精、84消毒液反復消毒處理，性能穩定，如果正常佩戴，可以使用20次，目前已經批量生產。

▲員工無法上班，機器人替代生產口罩。（圖／翻攝上海時刻）

口罩商機無限，商人腦筋動得快。上海另一間公司研發全自動機器人口罩機生產線。根據估算，一台全自動口罩機，每分鐘能生產120個口罩，每天總產量十幾萬隻。目前，有近百台口罩機發往大陸各地工廠，就算員工無法復工，機器人也可以銜接服務。

▲技術員調試3D打印機打印醫用護目鏡鏡框。（圖／翻攝 今日頭條）

根據《21世紀經濟》報導，位於北京化工大學英藍實驗室，發明3D打印技術，複印一體化製造技術，快速製造出帶側光板型的護目鏡2000多副，專門提供給湖北武漢、孝感等多地抗疫一線的環衛工人，還捐贈給北京多家醫院。

早在之前，湖南雲箭一間公司同樣利用3D打印技術生產醫用護目鏡，花七天時間研發，一天生產上百多副。公司負責人表示，「在沒有員工復工的情況下，可以減少感染風險，3D打印技術生產的醫用護目鏡，重量只有普通護目鏡的四分之三。」