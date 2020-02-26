直擊最危險抗疫工作　病毒檢測員一天內「被咳嗽376次！」

▲病毒核酸檢測，抗疫前線最危險工作之一。（圖 ／翻攝 中新網）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後，為了加速篩檢確診病患，大陸各省卯足全力拚檢查，一個確診案例都不放過！一名支援武漢孝感的重慶檢驗員，光是24日當天，被「病患咳嗽376次」，他專門負責核酸檢測，稱為抗疫前線最危險工作之一。

▲核酸檢測工作，打開採樣瓶的蓋子最危險，檢驗員非常容易被感染。（圖 ／翻攝 中新網）

由於湖北全面大排查，近日檢測樣本增多，需要更多的檢測人員，重慶派出782名醫療人員的隊伍，前往武漢孝感支援，有6人專門負責病毒的核酸檢測工作，最危險的瞬間就是打開採樣瓶的蓋子，樣品會產生氣溶膠，防護不到位，檢驗員非常容易被感染。

▲重慶醫療團的檢驗員王文斟，每天被「病患咳嗽上百次。」（圖／翻攝 澎湃新聞）

來自重慶醫療團的檢驗員王文斟表示，他是17日到孝感支援，醫院每天送來的樣品有600份左右，每個人分到的檢測量大約200多份。他說， 「每打開一個採樣瓶，相當於有位確診病人近距離對著我咳嗽，光是24日這天，我被咳嗽了376次！」每次收工，脫下厚重防護服，外界也都替檢驗員擔心，今天防護是否嚴密，千萬別被感染了。

檢驗員與病毒為伍，心理建設也要很強大！近距離接觸未知的檢測，誰都不知道哪個樣瓶「藏了魔鬼」，萬一碰上防護疏漏，感染率幾乎是100%。因此，每位檢驗員穿著十分嚴實的防護衣，悶熱的面罩有特送風裝置，可以幫助呼吸順暢。檢驗員幾乎沒有休息時間，加上穿戴全套防護服的期間不能吃飯、也不能上廁所，最快4小時呈現檢測結果才能休息。核酸檢測工作有如「踩著刀尖逆行。」也是前線最危險、辛苦的工作之一。