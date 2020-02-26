「武漢疫情有轉變」　邱海波：病毒毒性可能在下降

▲武漢新增死亡病例有緩降趨勢，被視為是一個轉變。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸新冠肺炎（COVID-19）疫情是否出現新轉機，根據大陸媒體報導指出，2月24日武漢新增死亡病例56例，較前日下降一半，大陸國家衛健委專家組成員、重症醫學專家邱海波也表示，病毒經過多代人傳人，毒性正在下降，這是一個轉變。

▲武漢23日後新增死亡病例名明顯緩降。（圖／翻攝 央視）

根據大陸國家衛健委最新資料統計，2月25日0—24時，湖北以外30個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，新增確診病例僅5例，創連續兩天個位數，重症區武漢市的新增死亡病例23日後，明顯有減緩趨勢。大陸央視24日《新聞1+1》邀請邱海波上節目，當被問到重症和危重症的治療有什麼進展？他表示，「謹慎地認為這是一個轉變。」

▲大陸國家衛健委專家組成員、重症醫學專家邱海波。（圖／翻攝央視）

邱海波說，剛開始壓力非常大，目前病死人數緩降，主要是前段採取一系列措施，開始發揮效果。首先集中收治重症病人，現在地方醫院有10家定點收治重症病人的醫院，已經近一千張空床，達到「床等人」的狀態。加上2月初，「大量專業醫療隊抵達武漢，武漢治療水準達到國家醫療救治水準。」比如說重症10%醫務人員已經在湖北，整個治療越來越規範。「許多普通病人得到更及時的治療，重症就變少，重症病人呼吸治療及時，變成危重症的就更少了。」治療理念也從單器官轉成多器官，都有可能讓重症比例下降，治療成功率有提高。

武漢重症率下降還有一個關鍵，邱海波說，「對於傳染性疾病來講，它本身病毒性疾病有一些特點，隨著第二代、第三代、第四代病人往下傳，其實它的毒力可能在下降，這也可能是一個原因。」種種因素加起來，都是一個新的轉變。