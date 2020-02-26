　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「武漢疫情有轉變」　邱海波：病毒毒性可能在下降

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新冠肺炎，醫療小組插管敢死隊。（圖／翻攝　澎湃新聞）

▲武漢新增死亡病例有緩降趨勢，被視為是一個轉變。（圖／翻攝　澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸新冠肺炎（COVID-19）疫情是否出現新轉機，根據大陸媒體報導指出，2月24日武漢新增死亡病例56例，較前日下降一半，大陸國家衛健委專家組成員、重症醫學專家邱海波也表示，病毒經過多代人傳人，毒性正在下降，這是一個轉變。

▲武漢新增死亡病例緩降。（圖／翻攝　央視）

▲武漢23日後新增死亡病例名明顯緩降。（圖／翻攝　央視）

根據大陸國家衛健委最新資料統計，2月25日0—24時，湖北以外30個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，新增確診病例僅5例，創連續兩天個位數，重症區武漢市的新增死亡病例23日後，明顯有減緩趨勢。大陸央視24日《新聞1+1》邀請邱海波上節目，當被問到重症和危重症的治療有什麼進展？他表示，「謹慎地認為這是一個轉變。」

▲▼大陸國家衛健委專家組成員、重症醫學專家邱海波。（圖／翻攝央視）

▲大陸國家衛健委專家組成員、重症醫學專家邱海波。（圖／翻攝央視）

邱海波說，剛開始壓力非常大，目前病死人數緩降，主要是前段採取一系列措施，開始發揮效果。首先集中收治重症病人，現在地方醫院有10家定點收治重症病人的醫院，已經近一千張空床，達到「床等人」的狀態。加上2月初，「大量專業醫療隊抵達武漢，武漢治療水準達到國家醫療救治水準。」比如說重症10%醫務人員已經在湖北，整個治療越來越規範。「許多普通病人得到更及時的治療，重症就變少，重症病人呼吸治療及時，變成危重症的就更少了。」治療理念也從單器官轉成多器官，都有可能讓重症比例下降，治療成功率有提高。

武漢重症率下降還有一個關鍵，邱海波說，「對於傳染性疾病來講，它本身病毒性疾病有一些特點，隨著第二代、第三代、第四代病人往下傳，其實它的毒力可能在下降，這也可能是一個原因。」種種因素加起來，都是一個新的轉變。

ET快訊
網傳口罩變好買　他一查系統「見庫存量」驚呆：該怎麼辦？
首例強制安置！北市1名居家檢疫者「二度趴趴走」　罰5萬送集中
台裔工程師「開特斯拉自駕」車禍亡！報告出爐：撞擊前在玩手遊
「黑幫學霸」痛毆2知名男星！討債手法太凶殘　連角頭都嚇到投案
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

英國零售巨頭退出中國　樂購賣光20%合資公司股份

「武漢疫情有轉變」　邱海波：病毒毒性可能在下降

社區人員上門量體溫...見71歲老人死亡家中！　6歲童：爺爺說外面有病毒

不斷更新／大陸病情趨緩？　「北京、上海0新增」累計確診78064

解封3hrs湖北人狂逃亡…瘋傳超千人成功湧進長沙！官方「含糊闢謠」網質疑

要大陸戴口罩向世界鞠躬道歉！前央視主持人：說聲給你們添亂了　被灌爆刪文

武漢封城夜半傳「地獄叫聲」　民眾悶壞哀號：已達人類承受極限

武漢封城35天...管制兩天四變　台商嘆：我們只有唯一的出路

立法只能吃10種陸上動物？　深圳：違規者最高可罰43萬

「佛經」竟驗到新冠病毒樣本！香港北角佛堂已有7人確診

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

直播抽到粉絲「暱稱狂DISS李秀滿」　希澈笑翻：這不是隱藏攝影機？

猥褻！高雄怪客深夜闖夾娃娃店　戴安全帽「下身狂撞18次」機台

謝和弦IG亂貼「大麻可治新冠肺炎」散布假訊息刑事局約談！下場曝光

英國零售巨頭退出中國　樂購賣光20%合資公司股份

「武漢疫情有轉變」　邱海波：病毒毒性可能在下降

社區人員上門量體溫...見71歲老人死亡家中！　6歲童：爺爺說外面有病毒

不斷更新／大陸病情趨緩？　「北京、上海0新增」累計確診78064

解封3hrs湖北人狂逃亡…瘋傳超千人成功湧進長沙！官方「含糊闢謠」網質疑

要大陸戴口罩向世界鞠躬道歉！前央視主持人：說聲給你們添亂了　被灌爆刪文

武漢封城夜半傳「地獄叫聲」　民眾悶壞哀號：已達人類承受極限

武漢封城35天...管制兩天四變　台商嘆：我們只有唯一的出路

立法只能吃10種陸上動物？　深圳：違規者最高可罰43萬

「佛經」竟驗到新冠病毒樣本！香港北角佛堂已有7人確診

快訊／林森北路1男「跑到大樓頂樓」作勢下跳！警柔情安撫　瞬間伸手救下他

找到了！阿公店「紅牌」確診肺炎瘋傳　造謠女到案：聽朋友說的

1周破3萬人繞境！白沙屯媽祖「是否停辦一年」投票擠爆　信眾喊：防疫優先

英國零售巨頭退出中國　樂購賣光20%合資公司股份

被亂傳「同學女兒」爆疫情失控　高嘉瑜傻眼澄清：我有這麼老嗎？

蛋蛋的哀傷！角頭搶地盤開槍誤擊外送員下體　判刑7年

首例美軍確診！23歲「駐南韓美軍」染新冠肺炎　2天前曾至大邱基地

口罩售價暴增逾3倍　亞馬遜警告賣家：不能隨意哄抬售價...違者強制下架！

莊吉生首闖ATP500正賽　墨西哥網賽首輪不敵德國金童

「維和部隊將軍」又來了！單身婦要匯3萬換愛的禮物...保七警拉她回現實

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

大陸熱門新聞

醫學院女大生陳屍下水道28年後破案！「26歲嫌」背景曝

8次核酸檢測「均為陰」！洗碗女工染疫…

要大陸戴口罩向世界鞠躬道歉　前央視主持人被灌爆刪文

武漢封城驚傳「地獄叫聲」　民眾悶壞哀號

武漢封城35天　台商嘆：只有唯一出路

90歲爺爺住進自己的病區...6天後離世！

獨家追蹤／「短暫解封」眾人狂逃離武漢　4小時後..「說好的出城呢？」

萬家宴掀恐懼旋渦　居民淚揭真相

沒感染卻狂嗑藥物　她精神失常了

解封3hrs湖北人狂逃亡…超千人瘋湧進長沙！

女子疑染新冠肺炎離家出走　竟成浮屍

日韓人去大陸躲肺炎！陸多地出新規說

深圳：以後只能吃10種陸上動物

陸知識產權局：4月完成瑞德西韋臨床

更多熱門

相關新聞

康復了！鑽石公主號2台人東京出院

康復了！鑽石公主號2台人東京出院

鑽石公主號遊輪上確診感染武漢肺炎、在日本住院治療的台灣男性與另一名女性乘客今天出院，兩人在東京的醫院經兩次連續採檢為陰性，醫生給予出院的綠燈。

解封3hrs湖北人狂逃亡…超千人瘋湧進長沙！

解封3hrs湖北人狂逃亡…超千人瘋湧進長沙！

香港佛堂7人染病　採檢「佛經」發現病毒！

香港佛堂7人染病　採檢「佛經」發現病毒！

WHO專家：世界都欠武漢人民一次

WHO專家：世界都欠武漢人民一次

抗疫新招！　「重複用20次口罩、3Ｄ打印護目鏡」

抗疫新招！　「重複用20次口罩、3Ｄ打印護目鏡」

關鍵字：

新冠肺炎（COVID-19）病毒武漢死亡率

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

許光漢前女友IG還留著「超閃情侶合照」！粉絲湧入：為什麼不刪

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

開Uber載到Makiyo、謝和弦！「私下真實一面被起底」

大S爆拋售2億豪宅救夫！汪小菲飯店「6月有重大宣告」

即／大甲媽祖遶境「舉行」

「你們終於來了」16歲就殺人　他冷靜認罪

名嘴爆陳時中原本下場　鄭弘儀驚

竹聯「黑幫學霸」　　8字宗旨崛起北台灣

午後變天雨區曝　一張圖秒懂228連假天氣！下周大降溫

開學日 屏東有家長過度恐慌不敢讓學生到校

台灣列第三級警告　南韓網反應曝

婚禮現場「台上打起來」主持人傻眼

國際奧委會：東京奧運會可能取消

姚元浩「秘戀王心恬」恩愛片全被拍…她認「備孕中」

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面