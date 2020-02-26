受新冠肺炎影響遠洋漁船營收銳減　蘇震清協助爭取納入紓困貸款

▲立委蘇震清邀請漁業署長張致盛協商遠洋漁業納入延期還款方案，漁業署允諾向行政院提報防疫紓困計畫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

台灣遠洋漁業因受到新冠肺炎（COVID-19）影響，造成許多遠洋延繩釣漁船營收無法彌補經營成本。立委蘇震清接獲「台灣鮪延繩釣協會」反映後，邀請漁業署長張致盛26日進行協商，漁業署允諾將遠洋漁業納入延期還款方案，向行政院提報防疫紓困計畫。

台灣鮪延繩釣協會表示，該協會的遠洋延繩釣作業漁船近期受到武漢肺炎影響，國際消費市場停滯，導致該協會漁船魚貨嚴重滯銷，更接連因為疫情導致原消費量驟減，市場價格崩盤，漁船營收無法彌補經營成本。

為協助該協會遠洋漁船度過疫情期間損失，避免因一時資金借貸還款問題造成無法週轉，促使產業漸序回復經營軌道，懇請農委會漁業署同意將遠洋延繩釣作業漁船得以納入農漁業紓困貸款之農漁業紓困貸款金融協助，給予前半年利息金額補貼申請方案。

立委蘇震清接獲台灣鮪延繩釣協會理事長林皆得及秘書長何世杰等人反映後，即向漁業署轉達漁業界的心聲，希望能夠讓遠洋漁業納入延期還款方案，協助漁民朋友撐過疫情造成的困境。漁業署長張致盛今天率同相關人員與蘇震進行協商。

經過爭取，漁業署允諾未來每艘船除了原本3500萬額度外，另外再增加500萬特別額度，而該500萬額度第1年免還本金與利息；至於原本3500萬額度，可以再向行庫申請展延1年，只還利息不還本金，並將遠洋漁業納入延期還款方案，向行政院提報防疫紓困計畫。

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