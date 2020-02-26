狡猾病毒「誤導感染症狀」　陸研究：最慢8天發熱延遲早治

▲新冠肺炎感染，有些案例拖到2到8天才有症狀，有延遲治療的風險。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）病毒極為狡猾，感染症狀又像流感，大陸武漢多家醫院綜合研究52名危險重症患者，發現年齡大於65歲，患有基礎疾病和急性呼吸窘迫綜合征的老年患者、腦血管病史患者死亡風險特別高。研究也發現，不是所有人一開始都會發熱，造成早期誤判。

大陸華中科技大學同濟醫學院、武漢市金銀潭醫院、武漢大學人民醫院等機構24日在《柳葉刀呼吸醫學》(The Lancet Respiratory Medicine)發表一項針對52名危重症患者的回顧性研究。論文作者強調，「發熱感染是最常見的症狀，但不是所有患者都有發熱現象。」研究中，6名患者發病時，有11.5%的人沒有出現發熱，2至8天後才見症狀，延遲感染患者早期發現與治療！

▲52名病患研究論文顯示，32人平均入住加護病房後28天內死亡。（圖／翻攝 澎湃新聞）

截至2020年1月26日，武漢金銀譚醫院共收治確診病患710例，658例（93%）被認為不符合研究要求，3例患者入院後立即發生心臟驟停，最終52名（7%）危重症患者被納入本研究，都是武漢市居民，一半以上的病患大於60歲，從其他醫院轉院到金銀潭醫院。

論文也顯示，最常見的症狀是發熱（98%）、咳嗽（77%）和呼吸困難（63.5%）。其中6位患者（11%）出現感染症狀後，2到8天開始發熱，從症狀出現到放射學確診為肺炎的中間時間是5天。其中，有32人在入住加護病房（ICU）後28天內死亡，從入住ICU到死亡的中間時間為7天，所有人胸部x線片均見雙側浸潤。

▲新冠肺炎感染者，年齡65歲以上，患有基礎疾病、急性呼吸窘迫綜合征的老年患者、腦血管病史患者有更高死亡風險。（圖／翻攝 澎湃新聞）

多數患者也出現器官功能受損，其中急性呼吸窘迫綜合征35例（67%），急性腎損傷15例（29%），心臟損傷12例（23%），肝功能不全15例（29%）和氣胸1例（2%）。醫院獲得性感染在7名（13.5%）患者中出現。研究顯示，「年齡65歲以上，患有基礎疾病、急性呼吸窘迫綜合征的老年患者、腦血管病史患者，有更高的病危或死亡風險。」