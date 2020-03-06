3潛客小琉球浮潛...「落日亭」遇浪體力透支　海巡查覺有異神救援

記者陳崑福／屏東報導

3名潛水客5日下午在屏東縣小琉球著名觀賞海景地點「落日亭」海域，異常載浮載沈，第五岸巡隊琉球新安檢所安檢人員巡守發現，立即使用望遠鏡觀測吹哨示警，發現對方揮手呼救，立即聯絡當地救難人員前來搜救，將他們順利救起，3人均意識清楚，沒有大礙。

▲3名潛水客5日下午在屏東縣小琉球著名觀賞海景地點「落日亭」海域浮潛，體力透支，情況危急，海巡人員會同救難協會救起 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼潛水客載浮載沈、救援。

海巡署南部分署第五岸巡隊琉球新安檢所巡邏人員，於昨天下午3時許，巡邏至小琉球著名觀賞海景地點「落日亭」時，發現離岸約100公尺處海面上有三名自由潛水之民眾，因正逢滿潮，海上風力4至5級，浪高1至2公尺，且湧浪已將他們帶向外海。

海巡巡邏人員黃姓安檢士見狀，立即吹哨示警後發現渠等揮手呼救，立即啟動救援機制，並連繫琉球救難協會洪良輝先生駕駛舢舨協助海巡人員前往潛客遇險之海域，陸續將遇險潛客帶至岸上，送上薑湯及保暖涼被，經消防分隊初步檢傷後，無明顯外傷，生命跡象穩定，3人一再向安檢人員及救難協會救援，並表示無送醫需求後，隨即自行離去。

南部分署第五岸巡隊指出，小琉球周邊海域均為熱門水域遊憩活動勝地，也因一時疏忽或未查覺潮汐海流之變化，往往將自身陷於險境，這次幸賴海巡人員第一時間查覺異狀及琉球救難協會協助，在分秒必爭下成功完成救援，籲請民眾至海邊戲水或從事海上遊憩活動時，務必注意自身之安全，並留意環境之變化，確保安全。

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