偷拍女大生壞壞影片　男友3年後上傳「瞎掰被流出」再PO正面照

記者黃翊婷／綜合報導

台中鄭姓男子與女大生小玲（化名）先前是男女朋友，2016年間他趁著對方不注意，偷偷用手機拍下兩人的性愛過程，接著上傳到網路論壇，不僅公開影片內容，還貼出兩張女方的正面照片以及就讀學校、姓名等個人資料，反而害自己一次觸犯兩罪，被台中地院法官判處7月有期徒刑，得易科罰金21萬元，全案仍可上訴。

▲小玲直到3年後學長告知，才知道自己被男友偷拍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

判決書中提到，鄭男2016年間與小玲仍是男女朋友關係，某一天相約在女方的居所發生性關係，他卻在沒有獲得同意的情況下，偷偷用具備攝影功能的手機錄下性愛過程，將身體隱私部位拍得一清二楚。

事隔3年，鄭男將影片上傳至知名網路論壇，並以「無碼，台灣本土XX大學女生跟男友激情偷拍遭流出」為題，不僅公開影片內容，還貼出小玲的正面照片兩張，同時寫出對方就讀的學校校名、姓名等個人資料，供不特定多數人觀覽。小玲直到學長轉告，才知道自己遭人偷拍，氣得馬上前往警局報案。

▲鄭男不僅用手機偷拍性愛過程，還公開小玲的正面照。（示意圖／記者孫于珊攝，與本文當事人無關）

由於鄭男到案後對上述行為皆坦承不諱，台中地院法官認為，雖然這些行為對小玲造成嚴重的精神損害，並留下難以抹滅的傷害，但他犯後始終坦承犯行，也積極表明願意彌補女方，可見尚有悔意。

法官接著說，小玲拒絕原諒鄭男，雙方至今仍未達成和解，考量到男方僅高中畢業，目前仍在待業中，平時依靠母親的身障津貼補助生活開銷，最後依竊錄非公開活動罪判處3月、非法利用個人資料罪判處5月，合併應執行刑期為7月，得易科罰金21萬元，全案仍可上訴。