控法官「男盜女娼」收賄美金40萬元　老營造商返台「我要面對」結果被起訴

▲營造商涉嫌不滿競爭對手被法院判無罪，誣指法官收賄遭起訴。 （示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

76歲的王姓營造商，9年前不滿法院審理一件工程弊案的判決結果，上網痛罵一連串相關法官「男盜女娼」，「有錢判生」，還點名承審法官黃瑞華「收賄40萬美金」，黃不滿提告後，王因未到案遭通緝，去年返台自稱「我要面對」，但是拿不出法官收賄的證據，結果被台北地檢署依侮辱公務員罪起訴。

大台北地區下水道工程「龍形隧道」在10多年前傳出官商勾結弊端，檢察官當時起訴約20名官商，結果歷審都被法院判決無罪，而王姓營造商是原想參與這件工程卻失利的廠商，對判決結果十分不滿，在2011年間，上「台灣之聲」網站連續po文，指責許多法官「男盜女娼」、「有錢判生」官台北近郊汙水下水道重要工程之一的「龍形隧道」，更批判龍刑案的一審法官黃瑞華(現為最高法院法官)收賄美金40萬元。

▲營造商點名指控法官收賄美金40萬元，卻拿不出證據。（示意圖／pixabay）

黃瑞華當時大為光火，認為被人指名道姓在網路上誣指收錢，如果留給後世子孫看到，會嚴重影響名譽，控告王姓營造商和台灣之聲網站負責人許榮祺，涉嫌侮辱公務員。

但是因為王姓營造商長年在美國，檢方屢傳不到，在2013年間先以網站管理人，不需為網友po文內容負責等理由，處分不起訴許榮祺，同時另案對王發布通緝。王則是直到2019年間，才突然自美返台，被航警發現是通緝犯，上銬送辦，據了解，王聲稱自己回來就是要面對被法官控告的案子，但是拿不出指控法官收賄的證據，被檢察官依法起訴。

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