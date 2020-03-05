愛國同心會員101前與民衝突　警：你斂財！製造糾紛要和解金「最高2萬元」

▲愛國同心會葛姓成員多次在台北101大樓前與觀光客發生糾紛後提告傷害，拿了和解金才撤告。（圖為資料照／記者林昱均攝）

記者劉昌松／台北報導

愛國同心會葛姓成員去年在台北市101大樓前廣場，和民眾發生衝突，轄區警員到場要把葛帶回警局時發生拉扯，林姓警員怒斥葛「欺負民眾，斂財！」因此被葛控告妨害名譽等罪，台北地檢署調查，葛確實多次與國內外人士發生衝突後，控告對方傷害要求賠錢才撤告，和解金最高2萬元，因此認為林警指控有所本，5日處分不起訴。

台北市信義分局三張犁派出所在2019年3月31日獲報，愛國同心會成員在101大樓前與民眾發生衝突，林姓警員等員警到場排解，得知葛疑似因為不滿民眾指責，踢了民眾的包包一腳，準備要把葛帶回派出所內，葛極力抗拒，指控警察「無法無天，違法逮捕」，林警氣得罵葛「斂財！」

▲警員時常要出動處理愛國同心會與民衝突事件。（示意圖／翻攝自YouTube）

最後葛被帶回派出所，向法院申請提審，但被法院認定逮捕合法駁回，葛再控告林警涉嫌妨害自由、妨害名譽，林警出庭表示，葛過去多次在101前與外國觀光客發生衝突，利用外國人不想因案耽誤返國時間的心理，要求和解金，多名派出所警員也出庭作證。

檢察官調查發現，葛最近1次在2018年間，確實曾控告外籍人士傷害案後，拿到和解金6千元才撤告，過去幾年間也有類似手法，拿到的金額從2千元到2萬元不等，因此認為林警說葛斂財「有所本」，且執行公務帶葛回派出所也不構成妨害自由，因此處分不起訴林警。

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