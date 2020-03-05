　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

愛國同心會員101前與民衝突　警：你斂財！製造糾紛要和解金「最高2萬元」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台北101大樓,101,金融大樓。（圖／記者林昱均攝）

▲愛國同心會葛姓成員多次在台北101大樓前與觀光客發生糾紛後提告傷害，拿了和解金才撤告。（圖為資料照／記者林昱均攝）

記者劉昌松／台北報導

愛國同心會葛姓成員去年在台北市101大樓前廣場，和民眾發生衝突，轄區警員到場要把葛帶回警局時發生拉扯，林姓警員怒斥葛「欺負民眾，斂財！」因此被葛控告妨害名譽等罪，台北地檢署調查，葛確實多次與國內外人士發生衝突後，控告對方傷害要求賠錢才撤告，和解金最高2萬元，因此認為林警指控有所本，5日處分不起訴。

台北市信義分局三張犁派出所在2019年3月31日獲報，愛國同心會成員在101大樓前與民眾發生衝突，林姓警員等員警到場排解，得知葛疑似因為不滿民眾指責，踢了民眾的包包一腳，準備要把葛帶回派出所內，葛極力抗拒，指控警察「無法無天，違法逮捕」，林警氣得罵葛「斂財！」

愛國同心會大鬧台北101。（圖／翻攝自YouTube）

▲警員時常要出動處理愛國同心會與民衝突事件。（示意圖／翻攝自YouTube）

最後葛被帶回派出所，向法院申請提審，但被法院認定逮捕合法駁回，葛再控告林警涉嫌妨害自由、妨害名譽，林警出庭表示，葛過去多次在101前與外國觀光客發生衝突，利用外國人不想因案耽誤返國時間的心理，要求和解金，多名派出所警員也出庭作證。

檢察官調查發現，葛最近1次在2018年間，確實曾控告外籍人士傷害案後，拿到和解金6千元才撤告，過去幾年間也有類似手法，拿到的金額從2千元到2萬元不等，因此認為林警說葛斂財「有所本」，且執行公務帶葛回派出所也不構成妨害自由，因此處分不起訴林警。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

免費愛滋試劑補助疑遭詐領　7400元都流向志工：他們不想曝光，我代領！

就是不想出庭「我認罪快判一判」　他獲判無罪...罵法官5字經又被起訴

MAAKKI團購網拉下線衝「眾籌」　「打米」隔天領回饋…2年吸金1.3億

ET快訊
澳洲58歲確診男「3/3搭長榮台灣飛布里斯本」　指揮中心回應
12秒狠K影片曝光！蔡阿嘎遭黑衣人「敲腿痛擊」　險摔緊抱孕妻
蔡阿嘎「被鐵鎚狂K摔車」驚恐影片曝光！跛腳還先伸手護妻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高速公路攔車抓人！改槍工廠曝光　主嫌找車工鑽槍管販售

台東男騎士酒後撞車…稱「吃安眠藥夢遊」醒來就在這！獲不起訴處分

「台灣病例2萬多人」網軍惡搞肺炎疫情　假訊息累計186件移送116人

愛國同心會員101前與民衝突　警：你斂財！製造糾紛要和解金「最高2萬元」

台中甲等托嬰中心驚傳虐嬰　2月大女嬰托育2天竟全身瘀青

恐慌症男國道遭6車輾成肉泥　檢方認「肇事駕駛無過失」不起訴

蘆洲市場賣過期劣質私菸　海巡跟監搜出80箱近4萬包

警遭開槍「子彈卡車門險沒命」　毒販殺人未遂送辦！法官：是恐嚇…改輕判

花蓮新城小客車自撞分隔島　「車翻4腳朝天」幸無人傷

12秒狠K畫面曝光！蔡阿嘎遭黑衣人「敲腿痛擊」　2人險摔不忘護孕妻

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

造訪米其林廚神戈登「地獄廚房」 咬下酥皮威靈頓牛排銷魂爽皺眉

孫子開車出去玩「拒收油錢」！　阿嬤森77強勢塞錢：給我閉嘴

日本安倍晉三會議上「狂咳」　旁邊官員眼神嚇崩拉口罩！

「時間就是金錢！」不滿買口罩等太久 婦人爆走飆罵藥師：不高興就不要做

最愛垃圾車！萌娃倒垃圾誤拋飛 遇清潔隊員神助攻網讚：Nice Play

高速公路攔車抓人！改槍工廠曝光　主嫌找車工鑽槍管販售

台東男騎士酒後撞車…稱「吃安眠藥夢遊」醒來就在這！獲不起訴處分

「台灣病例2萬多人」網軍惡搞肺炎疫情　假訊息累計186件移送116人

愛國同心會員101前與民衝突　警：你斂財！製造糾紛要和解金「最高2萬元」

台中甲等托嬰中心驚傳虐嬰　2月大女嬰托育2天竟全身瘀青

恐慌症男國道遭6車輾成肉泥　檢方認「肇事駕駛無過失」不起訴

蘆洲市場賣過期劣質私菸　海巡跟監搜出80箱近4萬包

警遭開槍「子彈卡車門險沒命」　毒販殺人未遂送辦！法官：是恐嚇…改輕判

花蓮新城小客車自撞分隔島　「車翻4腳朝天」幸無人傷

12秒狠K畫面曝光！蔡阿嘎遭黑衣人「敲腿痛擊」　2人險摔不忘護孕妻

高速公路攔車抓人！改槍工廠曝光　主嫌找車工鑽槍管販售

為搶衛生紙豁出去了！　她超市亮刀對峙搶衛生紙男...6警到場制伏

願意嫁給我嗎？暖男跪地捧「一束貓貓花」　網萌暈：這絕對嫁

快訊／習近平出訪日本　因新冠肺炎疫情「雙方同意延後」

辛龍「願用自己換劉真」　王彩樺泛淚：他一定很痛苦

中職／古林睿煬加曾仁和　統一1比4不敵韓職英雄

中市警局新家潭子落成　盧秀燕讚：中部智慧警政領航指標

台東男騎士酒後撞車…稱「吃安眠藥夢遊」醒來就在這！獲不起訴處分

單厚之／對民進黨來說　這些人的人權「可割可棄」？

陸6間商場爆員工感染案例　做好這10件事助防疫

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

社會熱門新聞

酸蔡阿嘎慘遭肉搜！國小師嚇到關臉書

酸蔡阿嘎　 小學老師願出面道歉

蔡阿嘎載孕妻遇襲　黑衣人埋伏鐵鎚狠砸

黑衣男攻擊蔡阿嘎夫妻　逃竄變裝影曝光！

雙胞胎「1人註冊輪流上學」　挨告詐欺不起訴

13年愛車被偷8次獲理賠762萬　獸醫自導自演詐保

要養10歲兒子…26歲單親媽「含淚11天」忍受60男客玩弄

林東京的「百萬處分書」　已專人送達

蔡阿嘎遭黑衣人敲腿　險摔緊抱孕妻

所長澄清「沒接獲報案」：不知游錫堃被恐嚇

即／初生嬰遭棄屍高雄公墓　身體被啃光僅剩一顆頭

「嘉義李宗瑞」性侵16歲少女　冒警拉進廁所錄影

一夜海削30男　小酌妹兵團新北再起

基隆艦班長帶女兵壞壞超過1小時！她狂叫蓋過輪機聲

更多熱門

相關新聞

「下海未婚懷孕被嫌」　女師控前夫誹謗

「下海未婚懷孕被嫌」　女師控前夫誹謗

台北王姓男子去年和新婚不滿1年的妻子離異後，上臉書po文暗指前妻「下海賺錢」、「恩客的母親嫌棄」，親友看到後安慰王男「遇人不淑」，王男的前妻得知後怒告，王男辯稱自己沒有指名道姓，但台北地檢署認為親友一看就知道王男是在講前妻，卻無法證明自己說的是事實，3日依加重誹謗罪嫌起訴王男。

名嘴張友驊挨告未出庭　陳菊律師建議拘提

名嘴張友驊挨告未出庭　陳菊律師建議拘提

IG留言怒嗆李婉鈺306678！男網友被罰8千

IG留言怒嗆李婉鈺306678！男網友被罰8千

臉書譙名嘴「大畜生」　男網友下場曝

臉書譙名嘴「大畜生」　男網友下場曝

世新副教授爆走案遭網罵「教育界害蟲」　他怒告失敗

世新副教授爆走案遭網罵「教育界害蟲」　他怒告失敗

關鍵字：

101大樓斂財愛國同心會信義分局和解金妨害名譽提審

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

冷血男嗆蔡阿嘎「多留口德才不惹禍」

蔡阿嘎曝案發過程　二伯送醫畫面曝光

小學師酸蔡阿嘎輕敲兩下　臉書被灌爆

酸蔡阿嘎慘遭肉搜！國小師嚇到關臉書

各國口罩禁出口時間軸曝　網讚：沒選錯人

全台3地設「酒精發放機」　每人免費領一瓶

身分證中這4碼吃温野菜可享6折

黑衣男埋伏4hrs「目標疑是蔡桃貴」！蔡阿嘎罕見暴怒

中國科研團隊：「新冠病毒已突變」傳播力不同

酸蔡阿嘎　 小學老師願出面道歉

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與「1000萬美元」

陳時中：逾680家藥局口罩賣不完

嗆蔡阿嘎小學主任「緊急道歉」臉書關版神隱

蔡阿嘎載孕妻遇襲　黑衣人埋伏鐵鎚狠砸

伊能靜52歲生日哭了：兒子給我最好的禮物

更多

最夯影音

更多
曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面