抗疫醫護「工作量、心情壓力大」　蔡壁如2點建議：發津貼！





▲台灣民眾黨立委蔡壁如。（圖／中評社，下同）

圖文／中評社

針對抗疫第一線醫護人員壓力大，曾在台大醫院擔任護理師的台灣民眾黨立委蔡壁如提出，當年SARS期間她與團隊調整排班，長時間上班後再放長假就能紓解心理壓力，且給醫護的津貼要落實，大半的醫護還是願共體時艱，但政府要好好珍惜。

台灣民眾黨立法院黨團6日舉辦「18歲參政，第三勢力來出力」記者會，民眾黨立法院黨團總召賴香伶、立委張其祿、高虹安、邱臣遠、蔡壁如等5人全數出席，宣傳修憲投票權下修18歲的一憲二法優先法案。時力3位不分區立委陳椒華、邱顯智、王婉諭也都一同到場響應。

新冠肺炎疫情在全球蔓延，防疫第一線醫護人員面臨龐大壓力，各國都出現護理師集體辭職的例子，如韓國疫情重災區慶尚北道的浦項醫療院日前被指定為新冠肺炎定點醫院，但卻有16名護理師集體辭職。台北市立聯合醫院也傳出50位醫護運量離職，但北市聯醫澄清，往年春節前後，都會有一波同仁因「個人生涯規劃請辭」，對於醫護因新冠肺炎防疫壓力大請辭的傳聞，並非屬實。

防疫第一線醫護人員的壓力問題，成為台灣社會討論話題，蔡壁如接受中評社訪問時表示，防疫醫護人員平常工作壓力就很大，幾乎醫護人員平常就沒辦法準時下班的情況，工作量大、血汗工廠都是醫院的代名詞，而面對疫情每個地方都在管制，醫護人員壓力就會更大、情緒上會很難安撫，院方能夠做的是提供宿舍、病房給第一線醫護人員使用，畢竟醫護人員也會害怕傳染給家人等。

至於政府能做什麼？蔡壁如舉例說，她2003年SARS期間在外科加護病房，而醫院是個很高風險的地方，即便每天洗手、防護措施都做足了，也不知道什麼時候會被感染，因此心情壓力真的很大，當時她就跟團隊裡的幾個年輕媽媽調整排班，比如這禮拜全都她上班，上完就放5、6天長假，基本上有放到長假在心情壓力上就會好一點、會比較舒壓，這時候可能就沒辦法勞檢一例一休，讓醫護人員自由排班，不要去限制一例一休。

蔡壁如認為，第二個就是專業人員津貼加給可以考慮，護理人員都是專業技術人員，也因此很容易找到工作，因此護理人員離職率本來因為就很高，護理人員為了紓解壓力，也多會放長假出境玩，當沒有假期時可能就會離職出去遊學等，過幾個月回來後工作也很容易找。因此防疫期間，衛福部也在紓困條例中編列近新台幣30億元的津貼預算給醫護人員，這需要落實真的補貼到第一線醫護人員。

蔡壁如指出，台北市聯醫想離職的護理師部分人員就反應，因為在聯醫會被調到和平醫院支援負壓隔離病房，但卻沒有特別的津貼，雖然這是離職的其中一個原因，但第一個反應的意見就能看到醫護人員的需求。憑良心講，面對生與大半的醫護還是有醫療情操、會共體時艱，但政府需要好好珍惜醫護人員。