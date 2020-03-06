加州男稱美國防疫爛「100倍擔心」　認真計劃帶全家「回大陸避難」

▲新冠肺炎疫情擴散。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球爆發。美國加州一名男設計師春節期間曾到大陸探望親戚，原本擔心回不了美國，但真的回去後卻發現防疫讓他「100倍擔心」，在大陸還感覺比較安全，因此計畫帶全家人回大陸「避難」。

根據「商業內幕」報導，加州灣區一名在矽谷上班的華裔設計師表示，1月25日曾到雲南昆明探望一名癌症晚期的親戚，抵達時當地人已經做好了防控措施，雖然是春節假期但街上空無一人，商店內的洗手液、消毒水和口罩已經售空。

在昆明時曾跟家人一起去醫院看病，之後家人病逝，有身穿隔離服的的工作人員將遺體送往停屍間。由於當地政府規定，12個小時之內必須將遺體火化，他也逐漸感受到當地防疫的各種措施，很擔心會回不了美國。

設計師回憶，和家人在2月2日抵達舊金山後，卻發現所有乘客不用檢測體溫就能下飛機，而且機場沒有工作人員戴口罩，甚至還有一名機場員工向他坦承，「現在疫情發展太快，他們一塌糊塗」。

設計師和家人排隊等待入關，之後被帶進「小黑屋」，一名美國疾控官員對他量了體溫，並發了一些文件，但疾控中心人員也沒有戴口罩，態度還相當不耐煩。最後疾控中心官員只口頭告知，建議在家自我隔離14天。

之後設計師和家人回家準備進行自我隔離，但小孩的學校卻不准孩子請假，若是在家隔離將按照「曠課」處裡，小孩不得以之下只好回去上課，直到學校有人發現，他們一家是從大陸回來，其他家長們要求學校解釋，設計師的小孩才順利回家隔離。

「如果我們有新冠肺炎，早就傳播出去了。」設計師表示，美國是全世界最富有的國家，應該可以做最好的準備，疾控中心說有在監控，但在隔離期間，他從未接過疾控中心聯絡，詢問他們一家的健康狀況。

這些事情讓這名設計師相當不可置信，「作為一名曾身處在大陸疫情爆發初期，見識過封閉管裡與相關規定的人，回到美國來看到這樣的情況，我現在要比在中國時更擔心自己身體健康100倍」。經過這樣的經驗後，設計師說，他和家人認真在考慮回到中國「避難」，因為大陸比較安全。

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