　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加州男稱美國防疫爛「100倍擔心」　認真計劃帶全家「回大陸避難」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎,武漢病毒,COVID-9。（圖／路透社）

▲新冠肺炎疫情擴散。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球爆發。美國加州一名男設計師春節期間曾到大陸探望親戚，原本擔心回不了美國，但真的回去後卻發現防疫讓他「100倍擔心」，在大陸還感覺比較安全，因此計畫帶全家人回大陸「避難」。

根據「商業內幕」報導，加州灣區一名在矽谷上班的華裔設計師表示，1月25日曾到雲南昆明探望一名癌症晚期的親戚，抵達時當地人已經做好了防控措施，雖然是春節假期但街上空無一人，商店內的洗手液、消毒水和口罩已經售空。

在昆明時曾跟家人一起去醫院看病，之後家人病逝，有身穿隔離服的的工作人員將遺體送往停屍間。由於當地政府規定，12個小時之內必須將遺體火化，他也逐漸感受到當地防疫的各種措施，很擔心會回不了美國。

▲新冠肺炎,新冠病毒,疫情,研究,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

設計師回憶，和家人在2月2日抵達舊金山後，卻發現所有乘客不用檢測體溫就能下飛機，而且機場沒有工作人員戴口罩，甚至還有一名機場員工向他坦承，「現在疫情發展太快，他們一塌糊塗」。

設計師和家人排隊等待入關，之後被帶進「小黑屋」，一名美國疾控官員對他量了體溫，並發了一些文件，但疾控中心人員也沒有戴口罩，態度還相當不耐煩。最後疾控中心官員只口頭告知，建議在家自我隔離14天。

之後設計師和家人回家準備進行自我隔離，但小孩的學校卻不准孩子請假，若是在家隔離將按照「曠課」處裡，小孩不得以之下只好回去上課，直到學校有人發現，他們一家是從大陸回來，其他家長們要求學校解釋，設計師的小孩才順利回家隔離。

▲新冠肺炎,新冠病毒,疫情,研究,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

「如果我們有新冠肺炎，早就傳播出去了。」設計師表示，美國是全世界最富有的國家，應該可以做最好的準備，疾控中心說有在監控，但在隔離期間，他從未接過疾控中心聯絡，詢問他們一家的健康狀況。

這些事情讓這名設計師相當不可置信，「作為一名曾身處在大陸疫情爆發初期，見識過封閉管裡與相關規定的人，回到美國來看到這樣的情況，我現在要比在中國時更擔心自己身體健康100倍」。經過這樣的經驗後，設計師說，他和家人認真在考慮回到中國「避難」，因為大陸比較安全。

►戴口罩也要記得保養

ET快訊
澳音樂家染疫來台演出「待9天」　指揮中心公佈活動足跡
撐不住了！台中亞緻飯店宣布收攤
澳音樂家染疫！指揮中心「擴大匡列124接觸者」　36人需隔離
院內感染再添1例！案34同病房不同病室已出院病患染疫
LIVE／染疫音樂家「走入觀眾席」隔離數恐增　指揮中心最新說
蔡阿嘎被打隔3天「出聲護嫌犯親友」！高EQ舉動網激讚
慎入！新冠肺炎首例肺部活檢報告照片曝光　「全充血壞死成古銅色
快訊／外籍男陳屍中央研究院人文館戶外！警急拉封鎖線調查
婚禮遲到15年終於補辦！吳尊嬌妻「正臉真面目」首曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加州男稱美國防疫爛「100倍擔心」　認真計劃帶全家「回大陸避難」

香港首例寵物犬染疫　世衛：沒有證據顯示「狗和人互傳」

排華嗆「快滾出日本」　橫濱中華街店家收到歧視信辱罵中國人

南韓民間跟進「口罩地圖」！4大學生聯手36歲天才駭客　2天開發完成

中韓旅客入境隔離地點曝光　日本官方長官：現在是最適當的實施時間

旅客入境日本「需隔離14天」　南韓外交部暴氣…召日本大使要求交代！

百萬份「新冠肺炎試劑」準備出貨！路透：美國本周末可檢測40萬人

「快樂國度」不丹爆首例！76歲美籍翁發燒確診　有印度旅遊史

委內瑞拉總統呼籲「女人生6子」　國家太窮害嬰兒死亡率↑30%

美國「檢測工具不夠」　川普責怪歐巴馬…獨立媒體另揭原因

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

兒用告白影片「裝劈腿」惡整老媽 她霸氣護正宮嗆小三：有種找我！

小被被拿去洗！汪崩潰盯烘衣機　眼眶泛紅掀網笑：味道不對惹XD

在家也能做！公開正統大阪燒教學　加入「鰹魚高湯、山藥泥」是關鍵

直擊「馬戲團猴子」殘忍訓練過程！ 金屬項圈緊勒喉...逼學表演把戲

蔡阿嘎夫妻被打...館長出面開戰黑衣人！　怒轟「垃圾」：人家是一個媽媽

加州男稱美國防疫爛「100倍擔心」　認真計劃帶全家「回大陸避難」

香港首例寵物犬染疫　世衛：沒有證據顯示「狗和人互傳」

排華嗆「快滾出日本」　橫濱中華街店家收到歧視信辱罵中國人

南韓民間跟進「口罩地圖」！4大學生聯手36歲天才駭客　2天開發完成

中韓旅客入境隔離地點曝光　日本官方長官：現在是最適當的實施時間

旅客入境日本「需隔離14天」　南韓外交部暴氣…召日本大使要求交代！

百萬份「新冠肺炎試劑」準備出貨！路透：美國本周末可檢測40萬人

「快樂國度」不丹爆首例！76歲美籍翁發燒確診　有印度旅遊史

委內瑞拉總統呼籲「女人生6子」　國家太窮害嬰兒死亡率↑30%

美國「檢測工具不夠」　川普責怪歐巴馬…獨立媒體另揭原因

防範新冠病毒接觸傳染　英超暫停賽前握手儀式

醫護叫外送被嫌「你們很髒」　Foodpanda道歉：夥伴有疑慮可拒單

黃安未來健保要繳多少？　林俊憲：現階段預估「最高8500元」

石勳平、劉珞亦／林宅血案解不開的檔案　殺人事件影響國安？

鑽石公主號19國人「三採陰性」　7日清晨可返家自主健康管理

新北環保局「2020愛地球新行動」　再加碼「新行動評審青睞獎」

權值股重挫逾1%　台股收盤下跌193點...收11,321點

為了養貓買房！年薪百萬哥不交女友「只要寵物陪」　網曝真實經歷：已交屋

一張圖說明院內感染調查情況！累計8人確診、醫護採檢全出爐

大學甄選外加名額　教育部：不影響考試分發名額

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

國際熱門新聞

超帥「北海道知事」防疫爆紅：感謝妻子

7-11一盒口罩賣16900元！網怒批

法世界報讚：台灣是抗新冠病毒典範

英男「在武漢染新冠肺炎」憶染病過程：像被火車輾過

來台澳洲音樂家確診　經紀公司證實：他很嚴重

「新冠病毒A片」在網路爆紅！

不丹出現首例　我友邦瓜地馬拉緊急狀態

新冠肺炎肆虐　CNN列「亞洲給的10大教訓」

日鄉民爆：山口縣確診男遭酒店小姐感染

日本爆大規模群聚感染！百人演唱會18確診

道瓊崩洩近千點　歐股跌幅逾1.5%

台灣訂立口罩制度！南韓跟上採取「實名制」

即／南韓昨增518例「累計6284」

義大利24小時激增41死、769例確診

更多熱門

相關新聞

配給藥局酒精72瓶　要賣7天　

配給藥局酒精72瓶　要賣7天　

因應先冠肺炎疫情，口罩實名制上路，讓健保藥局忙翻了，但也因為75度酒精配給2箱（72瓶）今天上午才送達，藥師為此傷透腦筋，這些配額要用7天，1天平均發10瓶，民眾需求度高可能1天內就賣光，其他的6天怎麼辦，也希望中央配給能多點，或是可以在彰化縣也放置酒精販賣機器，讓縣民都能平安度過防疫期。

全國酒測暫停盧秀燕：將取締更嚴

全國酒測暫停盧秀燕：將取締更嚴

排華嗆「快滾出日本」　橫濱中華街店家收到歧視信

排華嗆「快滾出日本」　橫濱中華街店家收到歧視信

抗疫醫護壓力大　蔡壁如2點建議

抗疫醫護壓力大　蔡壁如2點建議

新冠肺炎侵襲國家音樂廳！　謝祖武、天心舞台劇宣布「照常演出」

新冠肺炎侵襲國家音樂廳！　謝祖武、天心舞台劇宣布「照常演出」

關鍵字：

武漢肺炎新冠病毒COVID-19新冠肺炎加州灣區舊金山矽谷

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

互嗆積怨半年！黑衣男持鐵鎚報復

「裝睡！」黃智賢向陳時中提6點批評

台冠狀病毒之父：病毒沒有變種

鐵鎚怒敲蔡阿嘎！網友灌爆「2嫌」臉書

黑水虻博士「不倫吃人妻」　偷情暗號曝光

小S被老公罵到「邊煮麵邊哭」爆發：要把我逼到什麼程度

超帥「北海道知事」防疫爆紅：感謝妻子

謝和弦刪光7年合照「Keanna卻全留下」！親訴原因

7-11一盒口罩賣16900元！網怒批

謝和弦PO「拿剪刀1分片」網揪綠衣玄機！

狠K蔡阿嘎孕妻！26歲黑衣男起底「是館長粉絲」

美女主播李文儀「通化街老家17億」標出！

台大醫解析《金師傅2》劇情被讚爆

艾莉絲夫婦超市起爭執！

更多

最夯影音

更多
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區
蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面