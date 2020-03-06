至尊公主號上都是老人！全船僅62人被隔離　其餘「賭場開放」自由活動　

▲公主遊輪「至尊公主號」。（圖／公主遊輪提供）



記者張方瑀／綜合報導

美國「至尊公主號」郵輪因載過加州首名新冠肺炎死亡的病患，目前全船3500人緊急取消往墨西哥的行程，滯留在加州外海等待檢測，據傳，船上已經有35名人出現疑似症狀。外媒報導指出，這艘船上大部分的乘客主要都是感染風險最高的老年人，加上並非全部的乘客都被要求待在房間中，賭場甚至照常開放，疫情有可能會迅速擴散。

「至尊公主號」（Grand Princess）已提前結束為期15天的行程，提前返懷加州外海，船上共有2383名乘客和1100名船組人員，其中至少有35名乘客和組員出現疑似症狀，初步估計有近百人需要檢測。船上乘客萊恩（Sharon Lane）向CNN表示，船上大部分的乘客都是老年人，感染風險與死亡機率都相對較高。

▲CDC人員登上至尊公主號。（圖／路透）



「至尊公主號」2月11日自舊金山前往墨西哥，21日返回舊金山後又離港，預計停留夏威及及墨西哥；其中一名來自加州的71歲男性乘客在船上出現症狀，21日回到舊金山後確診新冠肺炎，不治身亡。因此衛生人員要求曾和這名確診病患同行的62名旅客，待在艙房內不可離開，但其餘乘客能繼續在船上自由活動，儘管表演節目取消，但賭場仍照常開放。

舊金山緊急管理署主任卡羅爾（Mary Ellen Caroll）表示，初步估計約100人必須接受檢測，目前直升機已將檢測包送至船上，檢測結果預計在6日公布;加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，必須等到檢測完後，所有人才可以下船，確切時間還未定。

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