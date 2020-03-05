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即／染疫「至尊公主號」不繼續玩、全船返程中！檢疫完成才能下船

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▲▼公主遊輪公司（Princess Cruise）旗下郵輪「至尊公主號」（Grand Princess）。（圖／翻攝自YouTube／Princess Cruises）

▲公主遊輪旗下「至尊公主號」（Grand Princess）。（圖／翻攝自YouTube／Princess Cruises）

記者彭懷玉／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）蔓延全球，公主郵輪集團旗下「鑽石公主號」爆發逾700人確診後，今再傳「至尊公主號」（Grand Princess）也發生一名加州71歲男於美東時間4日死於新冠肺炎，還在船上的數千名乘客中已有至少11名乘客及10名船組員出現疑似症狀。對此，公主遊輪發新聞稿表示，決定取消繼續前往夏威夷、墨西哥恩森納達的航程，該遊輪會盡快返回舊金山，確切抵達日期與時間仍在確認中。

該艘至尊公主號2月11日自舊金山前往墨西哥，21日返回舊金山後又離港，預計停留夏威夷及墨西哥恩森納達。一名來自加州的71歲男性乘客在船上出現症狀，21日回到舊金山後確診新冠肺炎，不治身亡，有多重慢性病史，很可能是在郵輪上感染，目前船上有21名乘客疑似感染。

請繼續往下閱讀...

▲公主遊輪「至尊公主號」。（圖／公主遊輪提供）

▲公主遊輪「至尊公主號」全速返回舊金山。（圖／公主遊輪提供）

公主遊輪表示，所有搭乘至尊公主號先前墨西哥航程的旅客皆收到新冠肺炎訊息，包含美國疾病管制與預防中心(CDC)的資訊卡，其中62名先前過境之旅客目前仍在夏威夷航程中。基於慎重考慮下，這些賓客以及與其有密切接觸的船上工作人員都被要求於艙房內進行隔離，直到船上醫療團隊進行檢疫。

針對本次案例，公主遊輪指出，儘管在目前夏威夷航程中尚無新型冠狀病毒確診案例，但美國疾病管制與預防中心 (CDC) 已經證實在遊輪返回舊金山之前，將對船上賓客和工作人員進行檢疫。目前確定會進行檢疫的賓客和工作人員不到百名，其中包括所有先前於墨西哥的過境賓客 (先前航行墨西哥航程並仍在此趟夏威夷航程中的賓客)、曾發生過類流感症狀以及患有呼吸道疾病的賓客。在所有測試結果尚未出爐前，任何人都不允許下船。

公主遊輪表示，將取消至尊公主號3月7日的夏威夷航程，也不會再繼續前往墨西哥恩森納達。所有賓客的該航程費用、與公主遊輪預訂之機票、航程前後之附加飯店套裝、預付的岸上觀光行程以及透過公主遊輪購買的預付項目都將獲得全額退款。

「至尊公主號」郵輪與日前在日本橫濱港爆發嚴重疫情的「鑽石公主號」（Diamond Princess：共計感染706人，其中6人死亡），同屬英商「嘉年華集團」（Carnival）。而至尊公主號是由義大利芬坎蒂尼集團製造，比鑽石公主早5年投入服務，是專營美國西岸至太平洋航線的海上豪華遊輪。據悉，過去3個多月來，至尊公主號的航線只走美國西岸，最遠只到夏威夷，並沒有往返亞洲的航行經歷。

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