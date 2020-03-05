5月報稅尚有月餘防疫情攪局　北區國稅局力推網路申報

▲5月報稅，北區國稅局力推網路申報。（圖／北區國稅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

距5月報稅季還有月餘，有感疫情仍未消退，北區國稅局5日表示，配合防疫並顧及至國稅局臨櫃查調所得、扣除額資料及報稅者的安全，全面加強推動稅額試算線上及語音回復、自主辦理網路申報、臨櫃報稅線上取號措施，期納稅人安全快速完成報稅。

該局說明，今年財政部推出超商列印報稅通行碼的便民措施，主要考量民眾因為家中沒有讀卡機，無法利用自然人憑證或「健保卡及密碼」自行報稅的不便，納稅人自今年4月28日上午8時起，即可使用自然人憑證或「健保卡及密碼」，透過統一(7-11)、全家、萊爾富、來來(OK)便利商店的多媒體事務機(KIOSK)，點選「綜合所得稅所得及扣除額資料查詢碼」服務項目，下載綜合所得稅電子結算申報軟體，自行下載所得、扣除額資料，可自5月1日起，依申報軟體網頁說明操作方式自行完成網路申報，且無須手續費，相當便利。

此外，該局預計於4月24日寄發2019年度綜合所得稅稅額試算通知書，納稅人接到稅額試算通知，如屬繳稅案件，僅需依試算通知書所載金額繳完稅款即完成申報，至於不補不退及退稅案件，可採網路線上登入、語音或書面郵寄回復，即完成申報作業，屬於目前最便捷的報稅方式。

而推行多年的網路申報在疫情攪局的今年，更是一項最好的報稅選擇，納稅人可採用自然人憑證、健保卡加密碼、電子憑證、查詢碼等進行申報，或採用今年新推出的臺灣行動身分識別服務(TAIWAN FidO)，以自然人憑證完成綁定行動裝置(手機或平板)後，即可使用該行動裝置進行身分認證，並辦理後續所得稅申報，請納稅人多多利用，和國稅局一起配合防疫措施，又可享受不出門在家申報的方便，而且不只報稅可不出門，繳、退稅也一樣不用。

繳稅方式除傳統的以現金、支票繳稅之外，民眾也可以選擇以ATM、晶片金融卡及活期（儲蓄）存款或委託取款轉帳或信用卡、行動支付工具完成線上繳稅，退稅則鼓勵民眾多加利用納稅義務人本人、配偶或申報受扶養親屬於各金融機構或郵局的存款帳戶辦轉帳退稅，通通不用出門，既便利又安全。

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