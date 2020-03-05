郝龍斌批國民黨是「主席說了算」　沒舉手表決而是鼓掌通過

▲郝龍斌 。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨主席補選將於7日舉行。候選人郝龍斌接受「KUSO宅卡拉」專訪時痛批，國民黨決策是「黨主席說了算」，沒舉手表決，而是鼓掌通過，這是不對的，這就是為什麼國民黨江河日下的原因，也是他想改變的陋習。

郝龍斌表示，國民黨不接地氣、不親民、官僚文化、老大心態、自己為菁英，這是醬缸文化，改變的關鍵之一在於形象，若不改變國民黨親中親共的形象，難獲得年輕人的支持；此外，黨內有人從事兩岸交流圖個人利益，若擔任主席，一定要訂下規矩，杜絕政治買辦。

郝龍斌以韓國瑜為例指出，韓國瑜是道地的國民黨員，認同國民黨的理念，但到基層用一瓶礦泉水、一碗滷肉飯可以把高雄市打下來，甚至號召過去不是國民黨支持者的韓粉加入行列，這就是國民黨要學習的地方。

郝龍斌提到，過去國民黨的決策是「黨主席說了算」，他參選目的就是要改變國民黨一言堂文化，常在媒體上看到國民黨中常會新聞，中常會有舉手表決嗎？「沒有，都是鼓掌通過，這不是笑話嗎？」

郝龍斌還說，民主政黨是由下而上，少數服從多數，國民黨現在還是一言堂，都是黨主席說的算，這是不對的，擔任副主席卻沒參與黨的決策，這是事實，「我做副主席，大概唯一我要做的事情就是，禮拜三參加中常會」，中常會是一個不做重要決策的討論，這就是為什麼國民黨江河日下的原因。