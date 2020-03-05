快訊／新冠肺炎再添2例！北部50歲女和已結案病例一起上插花課染疫

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內再新增2確診，1例曾與確診個案接觸，1例為菲律賓境外移入，分別為國內第43、44例COVID-19(武漢肺炎)確定病例。案43(北部50多歲女性)為境外移入案39確診前的接觸者；案44為菲律賓境外移入個案(北部30多歲男性)。

指揮中心表示，案43近期無國外旅遊史，由於其2月24日、25日曾與案39一同在插花班上課，且坐正對面，故列為接觸者；個案3月3日因發燒及喉嚨痛症狀，由衛生單位安排就醫並住院隔離，4日採檢通報，於今日確診，研判為群聚事件，案43同住家人目前均無疑似症狀，衛生單位已完成採檢，將持續追蹤個案接觸者健康情形。

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指揮中心指出，案44曾於2月28日至3月3日與友人至菲律賓旅遊，3月2日於菲律賓當地出現胃脹及腹瀉症狀，3月3日返國後因喉嚨乾、倦怠情形至診所就醫，4日至醫院就醫時，院方發現個案有國外旅遊史且出現症狀故採檢通報，於今日檢驗確診，目前個案已收治負壓隔離病房；同住接觸者無疑似症狀。依個案發病前活動史研判，於境外感染的可能性較高，衛生單位將進一步調查個案旅遊行程，並持續追蹤與個案同機旅客、同住者及就醫接觸者之健康情形。

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指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。