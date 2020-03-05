蔣萬安批勞動部沒編特別預算　黃光芹列條文：他自己搞錯

▲黃光芹列條文指蔣萬安自己搞錯。（圖／翻攝黃光芹臉書）

記者黃巈禾／台北報導

對於立委蔣萬安質疑，600億特別預算中沒編列勞動部的經費，媒體人黃光芹搬出條文並表示「蔣萬安，你嘛幫幫忙！」、「是蔣萬安自己搞錯！」

立法院3日針對「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」總質詢。蔣萬安指出，SARS期間，勞動部編列3億9千多萬，對於受隔離者工資補帖、勞動場所專案檢查，確保勞工工作場域的環境安全衛生等，但這次600億特別預算中，勞動部竟然零編列，如何告訴勞工在特別預算中有照顧勞工？

對此，黃光芹在5日在臉書指出，蔣萬安站在質詢台搞不清狀況，一路狂飆，不容他人答話，還搞不懂為何行政院承諾在勞工放無薪假時，給予薪資短期補貼，但翻遍勞動部預算，卻是0編列，但事實上蔣萬安自己搞錯，或是不知所云。

黃光芹列出條文並提到，若蔣萬安指的是「隔離假補償」，有入法，也有編列預算，在600億元特別預算中，是編在衛福部、不是勞動部，總計編列給隔離當事人以及家屬18億2000萬元補償金。

黃光芹再指，若是因疫情而導致勞工被放無薪假，有關相關紓困貸款及補助，與「隔離補助」，完全是兩碼子事，由「就業安定基金」支應，準備金為41.25億元。