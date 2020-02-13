吳鳳科大善盡社會責任　自製次氯酸除菌水贈幼兒園

▲吳鳳科大蔡宏榮校長（中）代表校方，將除菌水贈送給嘉義市幼兒教育學會理事長趙世輝（右一）及嘉義縣幼教學會理事長鄭中文(左二)。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新型冠狀病毒疫情失控，全球聞之色變，全台民眾陷入恐慌，瘋搶防疫物資口罩及酒精。牽連所及，連幼兒園消毒用酒精也情況告急。嘉義縣、市幼教協（學）會理事長鄭中文先生、趙世煇先生向吳鳳科技大學提起酒精不足的情形，吳鳳科大善盡大學社會責任，不僅協助防疫，關懷及照顧臨近社區，更擴大至全嘉義幼兒園，自109年2月13日起定期免費提供自製次氯酸水給嘉義幼教學會幼兒園及相關幼托機構，希望能協助各幼兒園貫徹防疫做到滴水不漏，提供學童健康與安全環境，讓家長與社區可以「安心」、「甘心」，未來更願意對社會付出「愛心」，讓疫情滴水不漏。

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▲嘉義縣幼教學會理事長鄭中文致感謝狀吳鳳科大蔡宏榮校長（圖右）。（圖／記者翁伊森翻攝）

吳鳳科大校長蔡宏榮秉持學校以「安全」為核心、「健康」為理念，希望藉由學校的設備、技術與資源，自製次氯酸除菌水分送給全嘉義幼兒園，照顧幼兒健康、提供安全的學習環境，為防疫盡棉薄之力。

▲嘉義市幼兒教育學會理事長趙世輝致感謝狀給吳鳳科大蔡宏榮校長（圖右）。（圖／記者翁伊森翻攝）

吳鳳科大幼兒保育系暨大學社會責任實踐計畫：「幼見幸福嘉園-幼兒園代間共融」主持人賴媛姬主任表示：「幼童是國家寶貴的資產，新型冠狀病毒疫情持續延燒，為社會經濟帶來嚴重衝擊，若幼托機構的防疫不能讓社會及家長放心、造成群聚感染，將帶來社會更大的動盪。

我們更應該協助防疫並善盡大學社會責任，做到三心疫不漏；次氯酸水原料是水和食鹽，使用後不但不會對環境造成傷害，消毒效果不亞於酒精，原液加水稀釋後可用在手部清潔、環境消毒、蔬果和餐具清潔，也可消除異味，對防疫消毒很有幫助。」

嘉義縣、市幼教協（學）會理事長鄭中文、趙世煇代表嘉義幼兒園收下次氯酸水，特別感謝「吳鳳科技大學大學社會責任實踐計畫-幼見幸福嘉園」團隊的愛心與幫忙，降低幼教單位買不到防疫用品及消毒水的恐慌與奔波之苦，也溫暖了幼兒園與家長的心。