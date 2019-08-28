吳鳳科大師生攜手長者做月餅　嘉義酒廠各式酒香入味

▲▼ 吳鳳科大結合嘉義酒廠邀請華山基金會長輩製作月餅。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導



吳鳳科技大學28日結合嘉義酒廠舉行「吳鳳科大師生揪愛，攜手百歲人瑞做月餅足幸福」活動，由餐飲系師生陪同百歲人瑞、高齡長者製作高纖、低油、低糖月餅，酒廠業者還推出酒香月餅，共同為華山基金會9月7日於嘉義觀光酒廠的園遊會暖身。

▲▼ 華山基金會長輩親做月餅。（圖／記者翁伊森攝）

活動由吳鳳科大餐管系老師蕭烟淨等師生協助，101歲阿嬤賴劉素貞等8位高齡長輩一起製作中秋月餅，巧妙運用紅藜、黑豆、黑米等食材製作月餅，還配合嘉義酒廠，將竹葉青、花雕、高粱、五加皮等酒香融入月餅，呈現獨特口感。

▲▼ 吳鳳科大蕭烟淨(圖左一)老師教導長者製作月餅。（圖／記者翁伊森攝）

蕭烟淨表示，考量長輩牙口不好，加上製作需加入高油高糖，這次特別研發「起司紅豆燒」月餅，口感入口即化，是相當適合長輩實用的月餅。

▲▼ 酒廠業者打造酒香月餅。（圖／記者翁伊森攝）

現場還有嘉義酒廠特地打造的「廉政月餅」，月餅上印製「誠信企業、廉能政府」，展現企業廉能決心，也希望能拋磚引玉、號召更多企民眾參加9月7日園遊會，與華山基金會共同關懷在地長者，一起獨居長輩盡一份心力。

▲▼ 酒廠業者打造廉政月餅，將竹葉青、五加皮、花雕、紹興等酒香入味。（圖／記者翁伊森攝）