吳鳳科大餐飲葉國獻　21屆FHC烹調藝術大賽奪雙銀

▲▼ 吳鳳科大餐飲葉國獻奪21屆FHC烹調藝術大賽雙銀殊榮。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科大餐旅管理系老師葉國献，日前參加上海博華國際展覽有限公司、上海市餐飲烹飪行業協會舉辦『第二十一屆FHC中國國際烹調藝術大賽』，榮獲”中式雞肉主菜烹飪銀牌獎”及”中式三道熱菜展示銀牌獎”。

吳鳳科大校長蔡宏榮表示，『第二十一屆FHC中國國際烹調藝術大賽』由上海博華國際展覽有限公司與上海市餐飲烹飪行業協會於108年11月12至14日在上海市盛大舉辦，FHC（中國國際烹飪藝術大賽）是中國境內唯一得到世界廚師協會認證的國際級比賽，今年更升級至全球B級賽事，可見得此賽事的競爭難度為更高，此賽事也是全球許多專業烹飪廚藝技藝菁英愛好者會爭相報名參與之最享有盛譽和影響力的賽事。

日前在上海新國際展覽中心舉行賽事，參賽選手共有來自20多個國家與地區、600多名頂尖廚藝精英，齊聚展開廚藝較量。比賽項目涵蓋牛肉西式主菜烹飪青年組、義大利手工麵烹飪青年組、西式海鮮主菜烹飪專業組、中式雞肉主菜烹飪、中式三道熱菜展示、西式三道菜展示、西式豬肉主菜烹飪…等25個參賽類別。

吳鳳科大校長蔡宏榮強調，葉國献老師憑著對廚藝的熱愛、專業，以細膩刀工構思作出不同之藝術料理；中式三道熱菜展示作品名稱：「第一道素食類：枸杞毛豆杏鮑菇捲、三味麵筋。第二道河海鮮類：鹹蛋黃鴛鴦干貝球、七星斑海藻捲。第三道家畜家禽類：雞翅櫻花蝦米糕、雞胸肉墨魚汁菠菜捲」。中式雞肉主菜烹飪作品名稱：「第一道：雞胸肉鹹蛋黃釀雞翅、第二道：三杯雞腿肉剝皮辣椒雞」。兩場比賽作品十足的體現中式料理中「觀」的美學意念，深刻的感受精深的飲食文化，獲得評審的青睞與肯定，分別榮獲2面銀牌；為吳鳳爭光，再一次站上國際舞台，成功的為學校創造更廣的知名度。

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