吳鳳科大社會責任實踐聯合成果發表會　竹編技藝再現

▲▼ 竹編傳統技藝師傅傳承第二代，民眾現場專注學習。（圖／吳鳳大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為強化大專校院與區域連結合作，實踐大學社會責任，培育對在地發展能創造價值的大學生，以「在地連結．區域合作．社會創新」為願景，吳鳳科技大學日前於嘉義市中央廣場舉辦「古崙尾、新旺萊」大學社會責任實踐聯合成果展暨市集活動，以現場表演、創新市集和趣味活動的方式，向社會大眾分享各自在落實社會責任過程中的經驗及感想。

▲▼ 吳鳳科大蔡宏榮校長(左一)、吳鳳科大汪楷茗研發長(右三)與傳統技術師傅合影。（圖／吳鳳大學提供）

活動中大家可以看到活力充沛的大學師生與在地社區、居民及產業的合作成果，也能看見未來更多的發展可能，希冀能啟發更多不同的思考模式，並讓民眾了解，大學在社區中是如何扮演地方創生在地智庫及促進者的角色，為各類場域注入一股股生生不息的活水。

吳鳳科技大學蔡宏榮校長表示，大學社會責任實踐計畫主要是以「在地連結」與「人才培育」為核心，引導大專校院以人為本，從在地需求出發，並透過人文關懷與協助解決區域問題之概念，善盡社會責任。由參與本計畫之各系所教師帶領，以跨系科、跨領域、跨團隊、跨校的結合力量，讓大學生在過程中可充分運用自身所學的專業，來參與並服務區域，讓各區域居民都能感到大學存在的實質意義，並透過由大學來帶動城鄉發展、促進文化振興、再造社區風華，創造在地價值。」

應用數位媒體系蕭紋旭教授表示，大學社會實踐主要是希望學生能將所學的專業與創意投入社會去創新實踐，協助社區及產業創新與永續發展，對社區、產業注入不同的思維，轉動地方發展、傳承與永續經營，產生新型態的林下經濟模式，提升社區產業能力，生產在市場上更具競爭力的特色產品，也能與世界潮流接軌，擴大國際合作視野。

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