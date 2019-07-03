吳鳳長照系學生取得赴日實習資格　每人每月16萬日圓津貼

▲▼ 吳鳳科大長照系學生通過日本龍岡會實習面試，即將前往日本學習更精進的照顧技術。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科大長期照護系4名大三學生日前通過由龍岡會理事長親自進行的面試，即將前往日本進行6個月實習，更增取到實習期間每人每月享有近16萬日圓的生活津貼。校長蘇銘宏勉勵指導老師及4位學生，並肯定與鼓勵學生們的努力，同時分享自己出國留學經驗，希望學生們回國後將經驗傳承給學弟妹，為台灣未來的長照盡一份心力。



龍岡會是日本東京頗富盛名也是國際標竿的醫療戒護機構，更是目前國際各國陸續想要派員前往實習與受訓的單位，由於實習條件要求不容易，除了需有精實的照護能力，還要通過日文筆試與口試的考驗，更需要有團隊合作的精神與抗壓性。

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赴日實習的4位同學分別是吳鳳科大長期照護系大三學生周貞樺、徐苙耘、蔡盈萱、陳資雲。通過赴日實習的學生表示，他們嚮往日本在目前全世界長期照護的標竿地位的機構深造、學習，希望未來可以將所學貢獻台灣的長照環境。由於四位學生並沒有很好的日語基礎，因此為了在短時間內(4個月內)把日語學好，並通過筆試、面試挑戰相當大，學校雖然有提供日語課程，但尚未能滿足赴日實習的需求，因此決定利用額外時間進行密集的日語補習。

四位同學家中並不富裕，決定赴日實習時，家長與系上還有配合的窗口(日本專業圖書公司，成員企業)需要多次的溝通與說明，尤其需要花一筆錢密集訓練日文，對於同學來說負擔相當大，因此補習的費用大家就用分期付款的方式來繳納。語言學習也在協助輔導的日籍老師shoko的用心教學下漸入佳境。



長期照護系劉明宜主任表示，此次申請實習的過程並不容易，同學們本身並沒有什麼日語基礎，因此大家自費補習，互相鼓勵，校方也安排多次說明會與演講，讓學生與家長充分了解實習各項細節，其中與家長溝通就花了很多工夫，再加上國外實習申請的各項細節繁瑣，曾一度想放棄申請，最後在大家的堅持之下才有成果，所幸學校有豐富的資源，如國際暨兩岸事務中心主任林志達，應用日語系主任徐毓瑩，也協助當中各項事宜。

此外，更感謝專業的圖書公司成員企業謝明珠董事長的協助擔任連絡窗口與日方協調，提供師資協助以及專業的日本介護叢書。當然最重要的是系上同學與老師們的堅持。