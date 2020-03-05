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用AI防疫「防患於未然」！陳其邁：「抗疫國家隊」用科技展現台灣軟實力

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▲陳其邁強調科技防疫能防患於未然。（圖／翻攝自臉書）

▲陳其邁強調科技防疫能防患於未然。（圖／翻攝自臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情全球持續升溫，台灣防疫工作出色表現，成功讓世界看見台灣。行政院副院長陳其邁4日晚間透過臉書表示，將AI應用在防疫上，可以對疫情的各種可能性做好規劃，「抗疫國家隊」用科技展現台灣軟實力。

陳其邁表示，「電腦嘛會選土豆」是一句廣告詞，人工智慧的時代來臨，將AI應用在防疫上，不管是疫苗或藥物的選擇，將會幫助我們加速找出好的解方，並對疫情的各種可能性做好規劃，防患於未然。

陳其邁提到，今天邀集吳政忠政委、台大張上淳副校長、中研院、國衛院以及台灣AI實驗室杜奕瑾等醫藥、科技及人工智慧跨領域的專家，全盤檢視目前的防疫作為，並且構思新的抗疫可能。

陳其邁指出，台灣國衛院已經有能力合成抗疫藥物「瑞德西韋」公克級的生產。台大醫院等也正和美方接洽，規劃在台灣展開藥物臨床試驗。此外，中研院也與民間組成老藥新用平台，透過AI篩選出有效的藥物，加速實驗研究與臨床試驗，在新的藥物研發問世以前能夠找出替代有效的選擇。

快篩試劑方面，陳其邁說明，若能順利研發武漢肺炎的快篩試劑，就可快速找出陽性個案，一但發生社區傳播，便可藉由快篩，將患者分流，避免醫療體系癱瘓的風險；疫苗的研發目前也正加緊腳步，政府已經與國內生技業者分進合擊，甚至跟美國國衛院聯手，力拼今年展開臨床試驗。

陳其邁強調，行政院資安處則是透過大數據分析，進行疫情趨勢分析，並協助地方政府落實掌握居家檢疫情形。「抗疫國家隊」用科技展現了台灣軟實力，更守護國人的健康。

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