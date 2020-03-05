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新冠肺炎「復陽」揭秘！多名專家曝「背後原因」：病毒沒清除乾淨

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▲▼核酸檢測，抗疫前線最危險工作之一。（圖 ／翻攝　中新網）

▲核酸檢測是抗疫前線最危險工作之一。（圖 ／翻攝　中新網）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情期間，相繼出現患者出院後「恢復陽性」的情況，目前各地還沒有發現「復陽」者傳染他人的情況。對多名醫學專家認為，「復陽」涉及多方面因素。四川大學華西醫院感染性疾病中心副主任雷學忠則指出，「更大的可能性是少許病毒的持續殘留，是一個沒有清除乾淨的過程。」

據《澎湃新聞》報導，4日公佈的《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第七版）》，將此前要求出院患者進行14天「自我健康狀況監測」，改為14天的「隔離管理和健康狀況監測」。國家衛健委解讀為，這一變化是「鑑於有少數出院患者出現核酸檢測複檢陽性的問題」。

▲▼ 相繼出現復陽患者。（圖／澎湃新聞）

▲王先生解除隔離回家時，受到小區居民歡迎，結果他2天後復陽，在場的人都被隔離觀察。（圖／澎湃新聞）

多地出現「復陽」現象

江蘇徐州首例新冠肺炎患者王先生2月24日，解除隔離回家時，在天山綠洲小區受到一些居民和社區人員的歡迎，然而就在2天後，他核酸複檢結果呈陽性，再度被收入到定點醫院接受醫學觀察，在小區門口歡迎他的一些密切接觸者被隔離觀察。

另外，天津第43例確診患者2月11日出院後，27日復查核酸檢測結果為陽性，再次入院觀察，後來兩次核酸檢測陰性，於3月2日出院。在疫情最嚴重的湖北，有18名患者（均為醫護人員）經治療，連續2次核酸檢測呈陰性，按治療標準可出院，但醫院再進行咽拭子核酸檢測，發現13名患者出現陽性結果。

「復陽」原因有待研究

雖然多地出現患者「復陽」，但值得慶幸的是，目前還沒有發現「復陽」者傳染他人的情況。國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅日前指出，通過監測發現，這部分患者沒有再發生傳染別人的現象。

為什麼出現「復陽」的情況？郭燕紅表示，新冠肺炎病毒是一個新病毒，對於它的致病機理、疾病的全貌和病程的特點，還需要進一步加深認識。四川大學華西醫院感染性疾病中心副主任雷學忠則認為，「更大的可能性是少許病毒的持續殘留，是一個沒有清除乾淨的過程。」

《中華結核和呼吸雜誌》上的相關文章指出，「復陽」一般受到病毒生物學特性、臨床狀況、基礎疾病、糖皮質激素的使用等因素的影響，另外，也可能與標本採樣和檢測過程有關，「新冠肺炎主要感染部位在下呼吸道及肺部，且需要一定的病毒量，才可檢測出核酸陽性，進行咽拭子採上呼吸道樣本時，可能導致檢出結果出現假陰性。」

廣東省疾控中心副主任宋鐵分析，從目前的觀察來看，許多「復陽」患者的肺部炎症此前處於吸收過程，還不能稱為臨床上的痊癒，「正是因為這種情況，我們判斷它可能會間歇性地存在排毒的現象。」

大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山則指出，出院患者「復陽」可能涉及自身情況、核酸檢測等多種因素，需要不斷觀察，「一個是試劑本身的問題，第二個是檢測的方法。」

▲▼ 相繼出現復陽患者。（圖／澎湃新聞）

▲海南首例復陽患者。（圖／新華社）

針對患者「復陽」情況，多名臨床醫生建議提高「標準」，新方案加強出院管理。上海市新冠肺炎專家治療組組長張文宏近日表示，上海的患者沒有出現「復陽」情況，「兩次核酸（測試）陰性以後，我們還會給病人做肛拭子（對糞便病原進行檢測的標本採樣）。」

不過，在鐘南山看來，由於各地醫療條件和疫情防控壓力的差異，改變全國性的診療方案需要謹慎，「如果我們將目前的檢測標准進行調整，要求患者的肛拭子檢測結果也完全呈陰性，這樣就容易造成病人的積壓，影響後續診療。我建議對於這些病人要進行分級管理，密切觀察。」

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