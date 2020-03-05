Apple送湖北員工「佛系禮包」　含20個N95口罩及全新iPad：幫打發時間





▲蘋果公司送湖北員工照顧包，包含iPad及口罩。（圖／翻攝自微博）

記者劉亭／綜合報導

新冠疫情爆發後，許多公司都採取措施，蘋果也調整營業時間，或關閉了多間分店，減少員工感染風險。而更有網友秀出蘋果公司送給員工的「大禮包」，裡面有N95口罩，還有一台新的iPad，相當大手筆。

綜合陸媒報導，蘋果公司為滯留在湖北和溫州等地的員工發放救援物資，當中包含2包約20個N95口罩、乾洗手、體溫計、濕紙巾等健康防護物資，還有一些餅乾、咖啡等食品。

除了這些生活用品之外，蘋果公司更大手筆送上一台全新的10.2吋iPad，價值2499元人民幣（約新台幣11245元）。除了物資之外，更有員工接到從國外打來的問後電話，認真關心員工及員工家屬的健康和生活狀況。

物資包內更有一封信，內容中寫道，「我們了解目前正在度過很艱難的時光，我們代表蘋果全體送上祝福，並且附上一個照護包給你和你的家人，在裡面有提供舒適的物資和一台iPad，可以讓小孩線上學習或是幫助你度過這段在家的時間。」

目前，蘋果在大陸的直營店僅有29家營業，而為了保證顧客的安全，零售店每天的營業時間少於8小時。此外，蘋果針對保修期在2020年1月1日後到期的用戶，額外延長了3個月的保修期。

新冠疫情爆發後，許多公司都採取措施，蘋果也調整營業時間，或關閉了多間分店，減少員工感染風險。而更有網友秀出蘋果公司送給員工的「大禮包」，裡面有N95口罩，還有一台新的iPad，相當大手筆。