江蘇出現全大陸首台口罩販賣機　未來還可以量體溫哦！

▲江蘇徐州市出現全大陸第一台口罩自動販賣機 。(取自微博)

大陸中心／綜合報導

江蘇徐州市街頭本周出現一台自動販賣機，吸引大批市民排長龍購買。他們搶買的正是疫情期間最為搶手的物資：口罩。據了解，這是全大陸首度推出口罩自動敗賣機。生產商說，下一代的販賣機將具備測量體溫功能，如果發現購買者體溫異常，系統會自動通報處理。

這台販賣機周一(2日)最先在江蘇徐州泉山區亮相。每天放入800個N95口罩，市民每天最多可以購買兩個，每個12元人民幣(約51元新台幣)，但購買時需刷身份證以資記錄。推出這這台販賣機的公司負責人表示，下一步希望在徐州市其他社區陸續設置銷售點，以滿足市民的需求。

該負責人又說，除販賣口罩功能外，這台販賣機目前仍屬測試型號，下一代推出的產品將具備雲端平台和大數據收集功能，市民購買時會接受測量體溫，如果發現異常，會直接將資料傳到後台，協助有關單位及時發現並處理疑似病例。同時，根據收集的數據，也可在全市範圍內對短缺的物資如口罩進行調配。

購買口罩的市民排隊時需保持相隔一公尺的距離，現場有工作人員維持秩序。有買到口罩的市民表示，販賣機操作簡單，又可減少跟人群接觸，很實用。但有看隊排了兩小時的購買者則抱怨，販賣機裡準備的口罩數量太少。