陸學者：蔡政府傷了大陸民意　疫情後「兩岸關係會更惡化」

▲總統蔡英文簽署「紓困振興特別條例」，贈筆給衛福部長陳時中。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎疫情期間，兩岸關係又發生微妙變化，中國人民大學國際關係學院教授金燦榮近日接受《觀察者網》專訪時指出，台灣當局和台獨民意傷害了大陸的民意，對兩岸關係非常不利，「兩岸關係會在疫情之後進一步惡化，但是兩岸的力量對比朝著對我們有利的方向傾斜，不會因為疫情而有所變化。」

金燦榮表示，從中國國內的角度，很顯然有對中國這個國家、體制的反對力量，或者說是敵對勢力，包括台獨分子、海外的異見人士、香港的那幫「新納粹」，這些人的意識形態被政治徹底扭曲，違反了人倫的基本道德，被政治仇恨掩蓋了基本的人性，「這些勢力和我們已經構成了敵我矛盾，已經可以算得上是社會性的病毒了。」

▼人民大學國際關係學院副院長金燦榮。（圖／CFP）

金燦榮認為，台灣的這種思潮由於是有公權力支撐，所以表現得格外明顯，切斷大小新三通，包括限制口罩出口，不接大陸台胞回去，還有對陸配公然的歧視，等等不勝枚舉，對兩岸關係的影響肯定很大，「我基本上把台獨、香港新納粹、海外異見人士放在一大類，這些敵對勢力是我們社會中的病毒，不是說說理、妥協就可以解決的。」

金燦榮提到，經過這一次疫情，這類勢力暴露得更清楚了，本來界限還比較模糊，不好定性，這樣也對兩岸關係非常不利，「在WHO開會的問題上，他們經常『以疫謀獨』，我看國台辦現在的態度非常的嚴厲，非常的清晰。」

金燦榮還說，毫無疑問，兩岸關係在疫情之後，至少從民意的角度講對抗性就更強了，從政府角度來講，政府現在對於形勢的判斷也十分嚴峻了，「在全國萬眾一心、眾志成城抵抗病毒這個敵人的同時，我們針對台獨的軍事動作一點也沒有停歇。」

金燦榮強調，台灣當局和台獨民意傷害了大陸的民意，對兩岸關係非常不利，疫情之後，兩岸關係更加嚴峻是可以做預期的，「大概可以預期是這樣的，兩岸關係會在疫情之後進一步惡化，但是兩岸的力量對比朝著對我們有利的方向傾斜，不會因為疫情而有所變化。」

▼5萬名醫師挺台灣加入WHO。（圖／記者張一中攝）