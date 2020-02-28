新竹男晃點2次…疫區返台趴趴走　警靠「前女友」成功救援

記者陳凱力／新竹報導

新竹男子林東京於27日因隔離失聯，28日遭到縣府公告姓名協尋，所幸幾個小時後林東京終於主動前往新竹縣六家派出所報到，對於這一場逃逸隔離，林東京並未多做表示，目前林男已被送往醫院做初步篩檢，後續並追蹤其近日行蹤。



▲林東京於晚間7點多前往六家派出所報到。（圖／記者陳凱力翻攝）

據了解，林東京上周前往北京旅遊，於25日搭乘廈門航空返台，沒想到他返台後未遵守從疫區返台需居家隔離的規定，反而到處趴趴走，防疫人員27日與林男取得聯繫，男子告知更正居家檢疫地址數次，最後變更地址為台北市萬華區，但經家訪無法尋獲男子，透過警政機關協尋，仍找不到人。

竹北六家派出所員警不斷打電話給對方，只是林男電話時通、時不通，雙方一直未順利聯絡上，警方再找到林東京的家人，勸說他們採溫情攻勢，甚至連林男的前女友都加入溫情喊話的行列，一行人不斷以簡訊、留言勸說林東京、約他出來見面，並再三保證，來派出所報到，警方會保護你，終於成功讓林男卸下心防，主動報到。

林男於晚間7點多在家人的陪同下至派出所報到，警方也祭出「口罩、酒精+手套」的「高規格接待」，隨後林男由2名救護人員陪同搭救護車，並在2名員警開警車戒護之下先載往醫院做初步篩檢，後續縣府也將追蹤林男的行蹤。

至於即將面對的罰則，林男低調不予回應，家人也未表示意見。



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