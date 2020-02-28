　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新竹男晃點2次…疫區返台趴趴走　警靠「前女友」成功救援

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳凱力／新竹報導

新竹男子林東京於27日因隔離失聯，28日遭到縣府公告姓名協尋，所幸幾個小時後林東京終於主動前往新竹縣六家派出所報到，對於這一場逃逸隔離，林東京並未多做表示，目前林男已被送往醫院做初步篩檢，後續並追蹤其近日行蹤。

▲新竹男晃點2次…疫區返台趴趴走　警靠「前女友」成功救援。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲林東京於晚間7點多前往六家派出所報到。（圖／記者陳凱力翻攝）

據了解，林東京上周前往北京旅遊，於25日搭乘廈門航空返台，沒想到他返台後未遵守從疫區返台需居家隔離的規定，反而到處趴趴走，防疫人員27日與林男取得聯繫，男子告知更正居家檢疫地址數次，最後變更地址為台北市萬華區，但經家訪無法尋獲男子，透過警政機關協尋，仍找不到人。

竹北六家派出所員警不斷打電話給對方，只是林男電話時通、時不通，雙方一直未順利聯絡上，警方再找到林東京的家人，勸說他們採溫情攻勢，甚至連林男的前女友都加入溫情喊話的行列，一行人不斷以簡訊、留言勸說林東京、約他出來見面，並再三保證，來派出所報到，警方會保護你，終於成功讓林男卸下心防，主動報到。

林男於晚間7點多在家人的陪同下至派出所報到，警方也祭出「口罩、酒精+手套」的「高規格接待」，隨後林男由2名救護人員陪同搭救護車，並在2名員警開警車戒護之下先載往醫院做初步篩檢，後續縣府也將追蹤林男的行蹤。

至於即將面對的罰則，林男低調不予回應，家人也未表示意見。


►必殺／戴口罩、勤洗手 腸道顧好 身體沒煩惱

►吊車展恐成絕響！台積電賤價強徵　胡漢龑：有本事就從我屍體上走過去

►自備1套赴炮場…「戰友太乾」耗光備品　他「裸裝回衝」後下場慘了

►影／每天重訓2小時+桑拿1小時　肌肉猛男一年半後…精蟲變0隻

ET快訊
快訊／韓人氣歌手「同行者回國確診」　韓媒爆：2人都隔離中
謝和弦、莉婭「拍完婚紗照了」！　放閃照洗版：愛可以戰勝一切
新竹男「北京返台」改地址！失聯一天遭重罰　本人緊急回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新竹男晃點2次…疫區返台趴趴走　警靠「前女友」成功救援

「桶屍案」兇嫌具反社會、自戀人格　台中高院二審判2死刑

吊車展恐成絕響！台積電賤價強徵　胡漢龑：有本事就從我屍體上走過去

肌肉猛男大對決！　台南消防救援體驗乳酸與汗水淋漓的交流

男未當兵到日本留學後落地生根　拒服兵役被判3個月可易科罰金

新北板橋「居仁巷」2星期發生2慘案！死者都是女性…皆在睡夢中被殺

隔離者資料導入警用M-Police　保護並提醒第一線執行警察安全

居家隔離改地址後竟失聯　新竹縣府公告要找「台籍男林東京」

北市無人工廠竄黑煙...鐵皮坍塌　1消防副中隊長遭砸傷脫臼

全國首例噗浪造謠小資女貼「政府囤罩賺一筆！」　警祭刑法：這是重罪

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

鄭元暢還原《惡作劇之吻》經典橋段　霸氣捧小S臉...直接親下去！！

雲林青農吃老本「領養母水牛」 　怕80歲老農想牠...就近蓋牛舍

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

發燒1天亡！檢警穿隔離衣相驗　台北女家屬訴：事發5天沒檢疫

新生代歌手美聲高唱抖音夯曲　對手指定PK：我不喜歡飆唱功

超霸氣！老鷹幫拔牙「不用1秒」 全台最小訓練師見齒展笑：不痛捏

新竹男晃點2次…疫區返台趴趴走　警靠「前女友」成功救援

「桶屍案」兇嫌具反社會、自戀人格　台中高院二審判2死刑

吊車展恐成絕響！台積電賤價強徵　胡漢龑：有本事就從我屍體上走過去

肌肉猛男大對決！　台南消防救援體驗乳酸與汗水淋漓的交流

男未當兵到日本留學後落地生根　拒服兵役被判3個月可易科罰金

新北板橋「居仁巷」2星期發生2慘案！死者都是女性…皆在睡夢中被殺

隔離者資料導入警用M-Police　保護並提醒第一線執行警察安全

居家隔離改地址後竟失聯　新竹縣府公告要找「台籍男林東京」

北市無人工廠竄黑煙...鐵皮坍塌　1消防副中隊長遭砸傷脫臼

全國首例噗浪造謠小資女貼「政府囤罩賺一筆！」　警祭刑法：這是重罪

王彩樺為劉真「在印度點108盞燈」　手抄整篇心經祈福：我們在等妳

採草莓沒事沒事採草莓　善化草莓季228開跑

好愛好散！想要「體面分手」，5件事千萬別做

成大理化大樓實驗　22歲男大生遭「稀硝酸水」潑濺眼睛！

Wendy「療傷中仍心繫疫情」捐出1億！　重摔意外過2個月…近況曝光：已出院在家休養

2020瑞士錶展全掰掰！　百年巴塞爾錶展不敵新冠肺炎延至明年1月

快訊／韓人氣歌手同行者回國確診　韓媒爆：2人都隔離中

新冠肺炎疫情延燒　林口長庚29日起「一般病房暫停探病」

快訊／林口長庚公告：一般病房29日起暫停探病

蘭嶼國小校長寫信陳情　即日起體溫高於37.5度不得登船前往蘭嶼及綠島

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

社會熱門新聞

北車保全與鬧事男互毆暈倒亡　疑有不明肺炎引緊張

北市醫發燒上班3天亡！女兒見屍崩潰

即／休學女高中生住家頂樓墜落亡！母崩潰痛哭

抗議台積電賤價強徵　台灣吊車大王放狠話

女大生診所打工補貼學費　遇貨車違規慘死輪下

這個巷子2星期發生2慘案！死者都是女性…皆在睡夢中被殺

千萬名駒S63「強弩級超跑王」落難　雄檢、橋檢拍賣　

即／林口男員警疑「感情因素」輕生命危

即／板橋逆子弒母！兇嫌：腦中聽到「殺死媽媽」

北市38歲女發燒猝死　未檢疫原因曝光

太乾卡洞　男網友裸裝回衝挨告

18歲女大生宿舍產嬰！屍體裝袋丟垃圾桶

PTT爆卦「蔡X豬來巡視」洩總統行程　中華電信開除他

北市免疫科醫師失聯　租屋處破門驚見倒地氣絕

更多熱門

相關新聞

林東京改地址突失聯　新竹縣府回應

林東京改地址突失聯　新竹縣府回應

新竹縣30歲的男子林東京25日搭乘廈門航空入境，必須配合居家檢疫，沒想到突然失聯，將檢疫地址從「新竹縣竹北市」改成「台北市萬華區後」，讓民政人員、警方上門撲空。林東京被找到後，新竹縣政府也回應，將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條規定從重處罰。

即／英國乘客病逝　鑽石公主第6死

即／英國乘客病逝　鑽石公主第6死

屍檢報告出爐！新冠病毒會破壞「免疫系統」

屍檢報告出爐！新冠病毒會破壞「免疫系統」

林利大讚「台灣防疫做得好」：台灣女婿的心聲

林利大讚「台灣防疫做得好」：台灣女婿的心聲

斷氣後才確診　大邱1天增3死

斷氣後才確診　大邱1天增3死

關鍵字：

武漢肺炎新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／32例確診看護友人出現症狀！送負壓隔離病房

台4萬人亡！西班牙流感奪全球9千萬命

快訊／辛龍首發聲：我願意用自己的生命換劉真的生命！　

30多歲男跟團遊大阪　確診新冠肺炎

她下體癢癢！看到桌上的酒精…好奇一噴釀成悲劇！

大甲媽遶境延期　鄭麗文：處理非常粗暴

用鼠籠捕到大耳生物　她被迫收編

首例解剖遺體結果公布！　肉眼可見「灰白色病灶」

北車保全與鬧事男互毆暈倒亡　疑有不明肺炎引緊張

黃曉明PO文「對Baby暱稱」洩婚姻現況

分手許光漢2年沒刪情侶合照！簡婕被逼問無奈發聲

韓國瑜出席228講成「823」事後被追問怒回

北市醫發燒上班3天亡！女兒見屍崩潰

付不出百萬療程費！　確診孕婦「放棄葉克膜」急救

即／休學女高中生住家頂樓墜落亡！母崩潰痛哭

更多

最夯影音

更多
千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練
《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

鄭元暢還原《惡作劇之吻》經典橋段　霸氣捧小S臉...直接親下去！！

鄭元暢還原《惡作劇之吻》經典橋段　霸氣捧小S臉...直接親下去！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面