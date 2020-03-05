5G超高標金=超高資費？陳耀祥強烈希望不超過1399元



▲5G預定今年第三季開台，各界關切會不會出現天價資費。（圖／路透）



記者陳世昌／台北報導



5G競標金標出1421.91億元，是全球第三高，開台後的月租費會不會也創天價？NCC(國家通訊傳播委員會)代主委陳耀祥5日表示，NCC會「強烈希望」不要超過4G開台時的資費，例如目前有電信商提出的1399這個金額，以確保資費不要太高，消費者用得起。



立法院新會期開議，NCC5日到交通委員會報告業務概況與5G辦理情況，多數立委擔心5G超高標金可能出現超高資費，造成民眾高額負擔。陳歐珀、魯明哲、李昆澤、傅崑萁、何欣純、許智傑、趙正宇等委員，都關切5G投入成本未及回收，5G資費會羊毛出在羊身上。李昆澤指出，電信業者是從消費者身上拿錢的權威，NCC務必嚴格把關；傅崑萁要求確保5G全台通訊品質、且可將超高標金回饋全體消費者。





▲NCC代理主委陳耀祥(中)5日出席立法院交通委員會做專案報告。（圖／記者陳世昌攝）



陳耀祥表示，NCC希望5G資費不要超過4G開台時的資費，會再與業者溝通，目前正在審計畫書中，有的業者提出開台商轉資費1399元的構想，NCC會與業者溝通，「強烈希望」在消費者接受的程度與市場競爭考量下，不要超過這個金額。



目前NCC正在審議電信商提出的5G事業計畫書、資通安全維護計畫。陳耀祥表示，如不需補件，最快可以在2周審完，NCC會全力協助業者，力拼今年第三季開台。





▲NCC希望5G開台時的資費會與4G開台時差不多，但回顧中華電信 4G LTE 於103年開台時的費率，上網32G就需2,636元，以目前4~700元即可吃到飽，開台時明顯昂貴許多。(資料／中華電信提供)