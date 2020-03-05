中國5G投資將超15兆　信通院：有效應對疫情衝擊

▲2020年是大陸推動5G網路建設，和商用普及的關鍵年。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

2020年是中國大陸建成5G全面商用的關鍵年，雖部分產業受新冠肺炎疫情影響，但據中國信通院最新預測，中國將如期在今年實現全國累積開通5G基站55萬個，實現縣城及鄉鎮重點覆蓋，到2025年，5G網路建設累計帶動超過3.5兆元（人民幣，下同，約合新台幣15兆元）的投資規模。

中國信息通信研究院副院長王志勤4日發表文章，根據信通院預測，到2025年，中國5G網陸建設投資累計將達到1.2兆元；同時，「5G+工業互聯網」將推動工業企業展開內部網路化、​訊息化改造，並帶動產業鏈上下游以及各行業應用投資，預計到2025年累計超過3.5兆元。

▲中國聯通「京交會」5G展示台。（圖／CFP）

王志進一步表示，打造高品質的5G通信網，不只直接推動手機、可穿戴設備等消費，包括超高清（4K/8K）視頻、虛擬現實/增強現實（VR/AR）沉浸式遊戲、智慧教育、遠程辦公等新型服務消費，也將因此受益，整體5G商用拉動的消費規模估為8.3兆元，成為擴大內需的動力。



文章稱，今年在面對疫情衝擊，經濟下滑壓力的情況下，中方加快5G網路建設，將對優化投資結構、穩定增長速度發揮關鍵作用。

王志勤說，預計2020年底，全國範圍將累計開通5G基站超過55萬個，實現地級市室外連續覆蓋、縣城及鄉鎮重點覆蓋、重點場景室內覆蓋。目前，中國大陸的5G用戶數量已超過1000萬，截至2月出，共有43款手機接入5G網路。

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