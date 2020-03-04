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《智子之星》停播舊案重新檢視！　大愛電視換照卡關

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▲▼《智子之心》播2集遭下架。（圖／翻攝自大愛電視）

▲《智子之心》播出2集遭下架。（資料圖／翻攝自大愛電視）

記者陳世昌／台北報導

大愛衛星電視台執照到期申請更換案，但因2年前戲劇《智子之心》停播舊案以及涉己事務新聞製播規範等仍有疑慮，4日於NCC（國家通訊傳播委員會）審議卡關，將另邀負責人(總經理)與相關部門主管到會說明。

財團法人慈濟傳播人文志業基金會申設的「大愛媒體衛星廣播電視」執照將於109年4月14日到期，NCC於4日審議該換照案，代理發言人王德威表示，委員會對節目停播造成客訴增加，以及新聞製播涉己事務的部份，其內部規範與節目編排機制等，都認為需要再進一步說明。

NCC簡任視察陳書銘表示，大愛台其他的內容狀況都還好，但於107年戲劇節目「智子之心」播出之後無預警下架，統計4~6月期間有48件客訴案，顯示其節目編排機制有疑慮。陳書銘指出，雖然此爭議於發生時已請大愛台改善，但因換照評估項目包括這部份，委員會也比較重視，所以請對方再來說明執行成效。

根據維基百科記載，大愛台的《智子之心》是一部改編自慈濟志工林智惠真實故事的電視劇，講述台灣日治時期台南富家女林智惠（智子）的一生。她終生投入護理工作，於18歲時不顧家人反對，成為一名隨軍護士，隨侵華日軍到香港及廣州，參加救護日軍的工作。

該劇於107年5月10日首播，在大陸地區引發激烈反應，被指美化日本軍國主義，受到大陸媒體批判，國台辦也對此關切。大愛台於11日播出第二集之後即停播，同時刪除了關於《智子之心》的所有資訊，包括Facebook貼文、YouTube的節目預告、大愛電視台的節目預告。

除此之外，慈濟104年間的台北市內湖土地案曾發生一些爭議。大愛台雖屬綜合台，但有新聞報導內容，其對於涉己事務的新聞作業準則，也是NCC關切的部份。

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