紀德艦班長扭纏女兵！內褲卡大腿激喊1hr　「517秒穿刺片」外流…法官怒了

▲紀德艦士兵錄下同袍嘿咻影片，法官怒斥，「造成軍心動盪」，判刑8個月。（資料照／記者季相儒攝）

記者陳韻如／高雄報導

海軍紀德級基隆軍艦（舷號1801號）一名上士班長竟帶著女下屬在輪機房內大戰，女方激烈喊叫聲甚至蓋過輪機聲迴盪在海上，而過程還全被一名蘇姓同袍拍下，並剪輯成2段共517秒的影片傳給其他人，導致影片最後在網路上瘋傳。高雄地院法官事後怒斥，蘇男行為造成軍心動盪，因此依妨害秘密罪將他判處8個月徒刑。

判決書指出，蘇男因得知班長與女兵正在交往，且經常在基隆艦輔機辦公室內鎖門約會，甚至在裡頭激戰，竟趁機利用午餐時間跑到辦公室外，用他未安裝國軍監控軟體的手機錄影，隨後再剪輯成2段分別3分39秒、4分58秒合計517秒的影片，傳送給其他同袍。

據相關人士指出，該名女兵背對著上士，雙方在沒人的機艙房脫下內褲，接著便開始動作，女生也隨著男班長的動作發出聲音，雖然一旁的輪機聲音噪音很大，卻蓋不掉女生的叫聲。

影片流出後，海軍艦隊指揮部立刻掌握消息，掌握消息後展開行政調查，並召開人評會，以違反『性別分際』及『國軍軍風紀維護實施規定』，分別予以男上士及女上兵撤職及兩大過的懲處並汰除，另檢討單位幹部疏失責任。

另外，蘇男也被查出錄影並外流影片，而高雄地院在審理後，怒斥蘇男行為，認為他嚴重破壞軍紀，造成軍心動盪、互相猜忌，因此依竊錄非公開活動罪及散布竊錄非公開活動內容罪合併判處8個月徒刑，得易科罰金24萬元。全案可上訴。

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