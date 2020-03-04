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厭世感OUT！　把無趣世界活成自己的遊樂場才是真本事

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文／萬特特

你為生活拚搏的樣子，真是太迷人了

其實讓大多數人感到累和疲憊的，並不是生活本身，而是他們生活的態度和方式。

前幾天在社群上看到，一個年輕女孩貼出自己重新裝潢租屋處的攻略，裡面有不少值得一看的改裝建議，經濟實用又不失美感，獲得了眾多網友的好評。

但也不乏一些這樣的評論：

請繼續往下閱讀...

「又不是自己的房子，花那麼多錢有什麼用？」

「真是浪費錢，下班回去睡一覺，第二天早上起來就走了，花工夫弄成這樣能看上幾眼？」

「等搬家的時候，這些東西都帶不走，便宜了別人。」

後來，這個小女生從容地在網路上回應他們：「房子的確是租來的，但生活不是。我花心思改造一個可以退去一天疲憊的小窩，我覺得蠻值得的。」

我默默地在她的回覆下按了讚。

很多人動不動就喜歡質問：「這有什麼用？那有什麼益處？」

我把這一群人叫做「倔強的實用主義者」，他們喜歡什麼都直奔目標而去，凡事要有真真切切的實用性。他們對過程中的小確幸並不感興趣。說穿了，不過是缺乏生活情趣而已。

現在很多人過得不好，並不是因為沒有錢，而是他們沒有精氣神，沒有高雅的生活情趣。生活剝露出最務實、最粗陋的一面，在越來越追求實用化的背後，

其實就是一個人對生活的渴望，變得越來越乾癟。

無趣像是一種絕症，連知識也解不了它的毒。

這世上實用的東西有很多，但是幸福感和希望感卻很缺乏。

年初時去外地出差，與在那裡工作的大學同學伊伊見了面。好友重逢，把酒言歡自然是少不了的。

我說：「我們這麼熟了，別破費，就在家裡吃吧。」她看實在拗不過我，便邀我周六去她家小聚。

我買了水果和小雛菊，按照她給的地址興沖沖地跑去她家。

她和別人合租房子，自己的臥室三坪多。我推門進去，被簡潔清爽的北歐風裝飾嚇了一跳。水藍色壁紙，木色的雙門衣櫃，灰色的地毯乾淨蓬鬆，簡易的書架上整齊排列著她平時愛看的書。在房間裡的每一處，都能感覺到她的巧思。她遞過來一個玻璃瓶：「花插在這裡吧。」我定睛一看，花瓶上居然有她自己的塗鴉。

她做飯的時候，我倚在一旁看著她。焦糖色家居服，沒有一處皺褶和毛球。指甲上沒有花俏的圖案，頭髮依舊是學生時代的黑長直。畢業這麼多年，她似乎變化不大，站在人群裡真的一點都不起眼，但當你靠近她，就會被她的精緻深深吸引。生活的艱辛和工作的疲憊，似乎沒有侵蝕她的心。她瘦瘦弱弱的皮囊，卻透著一股無所畏懼的氣場。

或許，美好的東西能抵抗生活中的沮喪和困頓，一個人專注於審美、講究生活趣味的過程，就是悅納自己、滋養身心、重獲希望的過程。

伊伊在某知名化妝品公司做行銷。每天晚上有固定兩個小時的學習時間，寫工作計畫，做思維導圖，而這個時段她會關掉Wi-Fi，收起手機。

和她聊天，她會笑盈盈直視你的眼睛，仔細傾聽你說話，意見不同時她不會急著打斷，而是等你說完後，輕聲細語地說出自己的想法。好朋友的生日她會提前標注在日曆上，從不錯過。禮物會精挑細選，賀卡手寫，提前郵寄給異地的朋友。

她並沒有現今人們對女神概念的標準配備，只是當大家把生活過成匆忙的流水席，在凌亂的租屋處湊合混日子，草草糊弄制式的工作，疏於經營每一段交情的時候，她珍惜每件小事，並且自得其樂，把一團廢紙展開氤氳成山水畫。
過度追求實用，會讓生活變得粗糲清苦，就像住在堅硬的水泥地一樣，毫無質感和幸福可言，甚至會焦慮不堪。既然活著，就該體會到講究生活情趣所帶來的心靈愉悅，這種過程應是自願、舒暢而且帶著幸福感的。　　

生活會用平淡消磨我們的熱情，做一些無用但喜歡的事，適時地取悅自己，才能讓你和強悍的現實打個平手。

有趣的人，一碗白粥也能喝出玫瑰的氣息。

生活裡，有趣的人是自帶光環吸引他人。而愛情上，有趣這一招數，也總能略勝一籌。

「我就是想不通，他喜歡她什麼呢？我到底哪裡不好了？」蝴蝶委屈地撇著嘴，擦掉眼淚，用力吸了口果汁。

蝴蝶指指自己的肩膀：「那個女生大概才這麼高，腰是我的兩倍粗，長得一點都不美，也沒看出什麼聰明伶俐。」蝴蝶越說越氣，狠狠跺著腳。姊妹們知道她追男神兩年未果，如今被他人輕輕鬆鬆地收入囊中，心裡自然是不甘和苦悶，便沒有阻止她那不饒人的刻薄話語。

她一吐為快後得出結論：「那個女生跟他在一起，肯定是俯首貼耳、逆來順受的類型，所以鮮花才總是插在牛糞上。」

「那你趕快去找自己的牛糞啊，你們公司的單身男同事也不少。」

蝴蝶嘟著嘴說：「他們除了討論工作外，就是球賽和遊戲，聚會時閒聊鬼扯了一個小時，還沒有我在家看半個鐘頭的書獲得的多。」

除去偶爾的尖酸言詞，蝴蝶確實算得上是一個不錯的交往對象。即便是素顏，也頗有幾分張柏芝年輕時的模樣，而且自學兩門外語，喜歡讀歷史，沒有公主病也沒有玻璃心。

我看著她高挑纖瘦的身影，突然想起那句話：愛情這東西有時是一種感覺，和一個人是否優秀無關。

見到蝴蝶的情敵，是在朋友揪團的一次旅行中。

那位姑娘的模樣，的確普通到讓人轉眼便忘記了。在朋友要求大家做自我介紹時，她笑著與我們打招呼：「嗨，我是小北。」靦腆中透出一股活潑勁兒。

我腦子裡突然回想起蝴蝶的話：「他喜歡她什麼呢？我到底哪裡不好了？」

是啊，哪裡好呢？

午餐時，大家準備燒烤，小北和幾個男孩子，一起把各種材料工具從車上搬下來，沒有半點嬌氣。一邊幫忙生火，一邊笑嘻嘻地跟旁邊的人聊起，自己小時候到河裡抓魚的事情。在陽光下，她的笑臉散發出一種莫名其妙的可愛，真實簡單又澎湃愉悅。

吃吃喝喝熱鬧夠了，大夥兒轉移陣地到一旁打牌。她綁起頭髮，默默收拾殘局，戴著塑膠手套撿起地上的竹籤，把垃圾清理乾淨，沒有半點兒不耐煩。等一群人回過神要打掃時，她已經將東西歸置得整整齊齊。

傍晚的時候，幾個朋友討論著路線問題，我們女生就在路邊的一家便利商店休息，我隨便泡了一碗速食麵，胡亂吃了幾口。而一旁的小北，在放好醬汁和調味料後，認真地拌著那碗乾麵，又買了幾袋小菜做搭配，伸手遞給我，「只有速食麵太單調啦」。我看著她吃麵的樣子，突然覺得她那看似路人般的五官，其實也挺美的。

真心話大冒險的遊戲時間，有人問男孩：「說說你喜歡小北什麼呢？」我立刻豎起耳朵，像是在為蝴蝶等待答案，更像是在為自己解答疑惑。

男孩摸摸小北的頭說：「跟她在一起，不會壓抑也不會覺得無聊。」小北說：「原來是這樣啊，我還以為你是被我的美貌吸引呢。」她的話引起一片善意的哄笑，有人接話：「小北是很漂亮，有趣的女生最美、最動人了。」

什麼是有趣？有趣就是在最普通尋常的日子裡熬出甜味、活出雅致、過得清歡。有趣才是一個人的最高才華。

我們每個人大半的生命力，似乎都耗在修煉成熟優秀的內功，以及與世界的拚搏奮鬥中，沒有精力愛自己，也沒有餘力愛生活。

蝴蝶很優秀，卻缺少了接地氣的生活，和對平常日子該有的熱愛，少了對一切未知的好奇，和對不同生活的尊重。

你一直被教導要去做一個優秀的人，要內外兼修，要飽讀詩書，要儀態萬千。可是從來沒有人告訴過你，要去做一個有趣的人，和如何去做一個有趣的人，將這無趣的世界，活成自己的遊樂場。

工作、賺錢、地位等固然重要，但是生活才應該是一個人的全部事業。真正奢侈的生活，和你住在都市還是鄉村、吃進口食品還是粗糧野菜，並沒有太大的關係。

因為有趣的人不一定讀萬卷書，但是他們的內心是豐富的，即便是住在臨時組合屋裡，依舊有搭個花架、種幾盆花的情趣。他們不一定行萬里路，但憑著一股對生活的熱情與好奇，總能把普通的日子翻攪得熱氣騰騰。

有人說，眼眸比身體性感，杯碟比食物味濃。愛錢不膩富，愛詩不添醋，山林自有雪霧。做世俗裡有情有趣的人才最情深義重。

在這個多采多姿的世界裡，永遠不缺少各式各樣的人，唯獨有趣的人可遇而不可求。和有趣的人在一起，不需要飯菜下酒，因為他的故事就夠了，可飲風霜，可溫潤喉。

無論是小北還是伊伊，或是那個改造租屋處的女孩，即便她們沒有姣好的面孔，你卻能透過她們單薄如紙的皮囊，看到背後閃亮的靈魂，看到她們生命的山川雲翳，來去往昔。

她們不是瑟縮在櫃子裡的珠寶，等待著有緣人的垂愛。而是像自由行走的花，沒有人能挾持她們的美麗，也沒有人能阻止她們溫柔從容地對抗世俗的粗糙。

這樣的她們，真心特別迷人。

▲▼ 《這世界很煩，但你要很可愛》。（圖／幸福文化提供）

★本文經幸福文化授權，摘自《這世界很煩，但你要很可愛》。

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