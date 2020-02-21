「只有你不斷強大，世界才能柔軟」　7句毒雞湯讓你瞬間心靈覺醒

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只有你不斷強大，世界才能柔軟！集結27位知名暢銷書作者聯手打造的覺醒大作《這世界很煩，但你要很可愛》，用過來人的故事和經歷，撰寫成心靈毒雞湯，送給正學著當個大人的你。只想告訴你，沒有人能真正了解這個世界，每個人都有自己的小宇宙，但你可以選擇和它保持一個可愛的距離。在這段距離裡，坦然接受生活給予自己的所有，自我更新，無畏向前，不攀附，不將就。

1.人生的真相，往往都不美好

我們這一生其實是尋找自己的過程，大部分人在淒風苦雨中摸索著前行。哪裡有什麼完美ending？最幸運的不過是在命運翻轉之際，不致倉皇失措，束手就擒，而是有本事、有資格說一句：我就是自己的依靠。



在艱難中跋涉，是我們所有人共同的命運。在這不可避免的命運裡，有些事希望你越早明白越好。



2.別以為愛錢很俗氣，那是你自由獨立的保障

這世上很多東西都有保存期限，唯獨自身的能力和銀行的存款，永遠不會背叛你。你不會因為沒錢而陷入窘境，也不會因為買了名牌的衣服、鞋子，而擔心下個月的生活費，因為你賺錢的能力，能夠為你的消費水準提供保障。

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別以為愛錢很俗氣。我們活在塵世裡，為了生活撒腿跑起來，塵土飛揚的情況都一樣，沒有誰更高尚。

別在年輕的時候假裝不愛錢。

畢竟，星辰和大海是要門票的，詩和遠方的路費也很貴。其實即便不說，你也早晚會幡然醒悟，明白賺錢這件事有多重要。但我更希望，在你尚未嘗盡人情冷暖、經受痛苦與無助的時候，早一點知道這個真相。

3.不愛你的人，比你想像中更不愛你

愛情真的不是全世界。



電影裡愛得癡纏總是美，而現實中沉迷於小情小愛裡無法自拔的人，基本都在演獨角戲，勝出率極低。勢均力敵的感情，從不需任何一方用力過猛。



當你在心裡發問「他到底愛不愛我」的時候，其實他就是不愛你。當你為了愛情流淚，最後發現自己除了一對臃腫的眼袋，一具幾日未曾好好梳洗的軀體外，什麼都沒得到。



不要讓撲朔迷離的戀情禁錮自己，你還可以去很多地方，看廣闊的世界，遇見更好的人。



你可以有過糟糕的愛情，但你不能放縱自己虛度一個爛透的人生。你該在天雷勾動地火的愛裡加一點理性。得不到回應的付出，消耗磨損你身心的感情，要趁早離開。

4.失敗就是失敗，它不是成功之母

我們都是第一次做大人，失敗並不丟臉也不可怕，可怕的是你將失敗作為自己一蹶不振的理由。



這世界多的是好了傷疤忘了疼的人。你之所以沒成功，大多數時候是因為自己努力得不夠。你不優秀，是因為還沒有把喜歡的事做到極致。別說自己命苦或者命運不公，這世界還輪不到你來評斷對錯。



至於偷懶，可以是你偶爾的放肆，不該是你生活的常態。懶惰使你以為那是安逸，是福氣，但實際上它給你的是無聊，是倦怠，是消沉。每個人都有絕望而又使不上力的時刻，但最怕的是不甘平庸，卻又不願行動。



二十幾歲以後，混日子才是最辛苦的人生。

5.一味標榜內在而忽視美貌，也是一種膚淺

你可以長得不夠漂亮，但一定要走在前往漂亮的路上。讓變美成為一種習慣，才有可能突圍而出，美成你喜歡的樣子。你塗畫眼睫，像一個戰士穿上盔甲；你勾勒紅唇，像一個將軍整頓兵馬。你可以決定自己眼線的長度、唇眉的顏色、鎖骨項鍊的成分，以及高跟鞋能踏出多麼有力的聲音。



外在彰顯了一個人的生活方式、性格教養、審美品味以及自我管理能力，同樣反映出，這個人對待自己的態度和對理想生活的野心。



那些在意外表的人，也會在意自己的命運，在一步步精心打理自己身體髮膚的同時，人生也一步步被打理得順風順水。不是只有強大的內心可以成為武器，美麗同樣是一種武器，代表著我們對人生的某種堅持和對優雅的執念。



千萬別低估那些有能力讓自己容貌逆襲的人，他們也有能力把自己的命運逆轉。

6.頻繁的厭世是因為你格局太小

你在職場和社會上摸爬滾打幾年之後，就會發現自己何止是傻，簡直有點蠢。之前諸多幻想逐漸破滅，很容易陷入莫名的厭世、怠惰、自我懷疑裡。



不管你在怎樣的環境和年齡下，總有一些不盡如人意的地方，但世界總歸是美好多一些。不刻意迴避問題，但也別讓問題變成洪水猛獸。主動面對問題、解決問題，比抱怨要有用得多。



多出去看看世界。你應該關心的不是娛樂八卦，而是這個世界的樂趣。



去了解這個世界更多的面目，去發現更多未知。知道還有那麼多人比你優秀，也有那麼多人比你辛苦。擁有廣闊的胸襟和強大的內心，接受任何不可避免的結局。你要掙脫命運的束縛，剝離掉無用的蹩扭，活出豁達和坦然。

7.這世界很煩，但你要很可愛

可愛不是任性，而是一個成年人的自我救贖。



太多人在被時光硬生生磨掉光彩之後，活成了混濁的死魚眼。對世界冷漠，對美好麻木。這無趣的根源，是內心的貧窮，像是一場暗潮洶湧的心理饑荒，時時侵蝕著他們的心。



而可愛是在陽光裡、在小動物身上、在一份美食中，或者隨意一件細小平凡的事物裡，找到悸動和快樂。保持著對這個世界最初的好奇和敏感，有純潔溫柔的靈魂，又有世俗的趣味，才能捕捉到那些粗糙的心看不到的風景。



生活夠無趣了，你千萬不要在無趣中老去。



「可愛」的形象設定，永遠都不應該崩塌。



一個人不管活出哪種姿態，都有人對你評頭論足、指指點點。索性不必活得像誰，只活出自己的風骨和脾性，活得熾烈，活得你奈我何。



可愛沒有年齡感，沒有那麼多紛繁複雜的東西，更不需要別人貼標籤、打評分。它自帶獨樹一幟的個性，不取悅旁人也不討好世界，擁有安寧明亮的目光，也有抵禦人生無常的金剛心。



二十七位過來人的故事和經歷，送給正學著當個大人的你。只想告訴你，沒有人能真正了解這個世界，每個人都有自己的小宇宙，但你可以選擇和它保持一個可愛的距離。在這段距離裡，坦然接受生活給予自己的所有，自我更新，無畏向前，不攀附，不將就。



只有你不斷強大，世界才能柔軟。只有你可愛，這世界才能變得更可愛。

★本文經幸福文化授權，摘自《這世界很煩，但你要很可愛》。