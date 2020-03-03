別被現實痛打你一巴掌！　在社會走跳必學心機：成熟給世人，幼稚給至親

文／葉輕舟

雖然世界如此糟糕，但你還是應該相信點什麼

「相信」是一種珍貴的幼稚，它毫無根基可言，支撐它的是執著而無條件的愛。

大金是我的大學好友。我們的床鋪相鄰，每天熄燈後，兩個人還要嘰嘰喳喳地說上一會兒話才肯睡覺。她特別喜歡一件外套，我就在暑假打工存錢，趁她生日時作為驚喜禮物送給她。大金則是幫我買吃的、偷簽到，還蹺課回宿舍照顧生病的我。

那時真心覺得她是知己，無話不談。

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大三那年課業繁重，社團的廣播稿常常寫完來不及送去，只好麻煩同社團的另一個女生幫我轉交。前幾次都很順利，直到那次關於校慶的稿子。她說將稿件放在社團辦公室桌上，但學姊翻了幾遍還是沒有找到。我又急又委屈，重新寫肯定來不及，社團的學長學姊因為這件事對我頗有微詞。

可是校慶那天，全校廣播裡仍舊播放我寫的稿子。社團開會時，學姊說多虧了那女孩熬夜補了一份，才不至於第二天開天窗。

我找到她，大吵一架，卻因為沒有證據只能憤憤而歸。全寢室私下聲討的時候，大金也在，她雖然話不多，但偶爾還會應和我們激動的言詞。

所以，當我看到大金出現在那個女生的生日聚會照片時，我整個人陷入一團混亂中。該怎麼形容那種感受呢？心中五味雜陳，翻江倒海，又驚又氣也無法理解，更不知道自己該哭還是該罵。

我終究還是忍不住跑去問了大金。

她一臉無辜，「她的生日聚會有邀請我，大家都是同學，不方便拒絕，送個禮物捧個場沒什麼吧。」說完還笑咪咪地加上一句，「你呀真是太敏感了，人與人的交往要成熟點嘛！」

我無言以對，那一刻她的笑容變得超級陌生。她的話似乎每一個字都沒有錯，但我的心裡胃裡，卻像有什麼東西在翻騰一樣難受。

從那天開始，我下意識地與大金保持距離。她感覺到這種變化，有些不舒服，經常問我為什麼疏遠她。另一方面，我還是經常看見她和那個女生，一起出現在體育場和學生餐廳。

我留心到許多以前不曾在意的細節，原來她和所有人的關係都不錯，每個人對她都是「零惡感」。無論口碑多麼惡劣的人，她都能擺出一副笑臉熱絡相處。

比起我們這些一根腸子通到底的年輕女孩來說，這種圓融幾乎是那時的我們無法企及的高度。

畢業聚會時，我們又坐下來聊了最後一次。

她對我說：「你啊，小孩子心性。做人一定要留三分，這是在社會生存的法則。為了一個人與全世界為敵，把其他人都得罪，是幼稚的做法。」

七月炎夏，我卻感到一陣涼風從身旁吹過，告訴她：「你會是個成功的人。」

多年後某日，我與一位朋友聊天，無意中提到這段往事，我忍不住描繪起，當初大金和那個女生帶給我的衝擊與難過。

「不管是對大金的疏遠，還是與那個女生大吵一架，是不是都是衝動幼稚的行為？」

「是的。」

我有些失落，還沒等我再說話，他又開了口。

「但是沒關係，人有時候就是盲目不理智的，需要的，只是你能挺我。」

那時我還不明白他的話，後來無意中在書上看到這樣一段文字，才明白朋友話中的意思：對外八面玲瓏並非壞事，那是一種防衛也是一種技巧，在無法探知陌生人的底線之前，這是保護自己最好的辦法。但除此之外，我們的身體裡更應該存活一個真性情的自己，被辜負了又如何，至少這樣我們才不會變成一個麻木暗淡的膚淺身影，而是一個有生氣的、熱血的、實實在在活著的人。

每個人在這個社會中都該被分成兩份，一份是成熟，一份是幼稚。

成熟給世人，幼稚給至親。

豬頭是張嘉佳的睡前故事裡，不引人注意的一個人物，因為他既沒有開一輛車，把自己的愛情回憶扔到千里之外，也沒有在四百公尺的高空跳傘，喊「我愛你」。

他只是偷偷地暗戀著自己的師姐崔敏，然後選擇用偷熱水瓶的形式告白。

他只是在看到師姐被指控盜竊兩千元的時候，攥著拳頭，滿眼淚水，義無反顧地選擇相信她。

他只是在後來的每一個日子裡，當家教做兼職，把自己賺到的錢拿給師姐，讓她去證明自己的清白。

他只是從決定愛這個人開始，就把自己的信任和守護，毫無保留地交給這個人。

豬頭說：「所有人都不相信她，只有我相信她。我要努力工作，拚命賺錢，要

讓這個世界的一切苦難和艱澀，從此再也沒有辦法傷害到她。」

他癡情、勇敢，一往無前。他收拾起自己所有的信任就跳進愛情，他愛的人像一支定海神針，深深地駐紮在他的世界裡。

豬頭幼稚嗎？不計成本和回報地去愛一個人當然是幼稚，是傻。

可是，當很多人鄙夷「魯蛇配女神」這種劇情時，很少有人會想起，在每個人都有自己不可治癒的傷口和祕密的當下，無條件的信任和交付有多難得。一顆為愛人怦怦跳動的心臟，即便是幼稚，也是一個暖到骨子裡的存在。

你以為那些盲目相信的人到最後會一無所有？其實最富有的東西，一定會長在心裡，有的人難以割捨，有的人前仆後繼。

所有的熾烈都值得驚嘆，但稍縱即逝。所有的信任都隱祕於心，但歷久彌新。

這個時代的懷疑太多，似乎很難再好起來。人與人之間的信任，在誘惑、利益、名譽等外在條件的作用下，崩塌、損毀、好感全無。每個人都在小心翼翼地，隱藏自己相信和去愛這兩種能力，緊張得全身發抖，警惕著周遭的一切。不輕易相信他人，當然能夠保護自己不再受傷，但人生會因此少了很多溫情。



雖然現實的巴掌經常啪啪地打在我們的臉上，這世界已是如此糟糕，但我想我們還是應該相信點什麼，否則如何能承受那打臉，如何能面對眼前的糟糕和遠方的未知呢？

生存是非常艱難的事情，誰不渴望赤誠相見？誰不想聽到一句：我永遠站在你這邊？至今仍能陪伴在你身邊的人，哪一個不是因為暖心而情義交換？

可愛心機

每個人在這個社會中都該被分成兩份，一份是成熟，一份是幼稚。

成熟給世人，幼稚給至親。

★本文經幸福文化授權，摘自《這世界很煩，但你要很可愛》。