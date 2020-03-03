　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

別被現實痛打你一巴掌！　在社會走跳必學心機：成熟給世人，幼稚給至親

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

文／葉輕舟

雖然世界如此糟糕，但你還是應該相信點什麼

「相信」是一種珍貴的幼稚，它毫無根基可言，支撐它的是執著而無條件的愛。

大金是我的大學好友。我們的床鋪相鄰，每天熄燈後，兩個人還要嘰嘰喳喳地說上一會兒話才肯睡覺。她特別喜歡一件外套，我就在暑假打工存錢，趁她生日時作為驚喜禮物送給她。大金則是幫我買吃的、偷簽到，還蹺課回宿舍照顧生病的我。

那時真心覺得她是知己，無話不談。

請繼續往下閱讀...

大三那年課業繁重，社團的廣播稿常常寫完來不及送去，只好麻煩同社團的另一個女生幫我轉交。前幾次都很順利，直到那次關於校慶的稿子。她說將稿件放在社團辦公室桌上，但學姊翻了幾遍還是沒有找到。我又急又委屈，重新寫肯定來不及，社團的學長學姊因為這件事對我頗有微詞。

可是校慶那天，全校廣播裡仍舊播放我寫的稿子。社團開會時，學姊說多虧了那女孩熬夜補了一份，才不至於第二天開天窗。

我找到她，大吵一架，卻因為沒有證據只能憤憤而歸。全寢室私下聲討的時候，大金也在，她雖然話不多，但偶爾還會應和我們激動的言詞。

所以，當我看到大金出現在那個女生的生日聚會照片時，我整個人陷入一團混亂中。該怎麼形容那種感受呢？心中五味雜陳，翻江倒海，又驚又氣也無法理解，更不知道自己該哭還是該罵。

我終究還是忍不住跑去問了大金。

她一臉無辜，「她的生日聚會有邀請我，大家都是同學，不方便拒絕，送個禮物捧個場沒什麼吧。」說完還笑咪咪地加上一句，「你呀真是太敏感了，人與人的交往要成熟點嘛！」

我無言以對，那一刻她的笑容變得超級陌生。她的話似乎每一個字都沒有錯，但我的心裡胃裡，卻像有什麼東西在翻騰一樣難受。

從那天開始，我下意識地與大金保持距離。她感覺到這種變化，有些不舒服，經常問我為什麼疏遠她。另一方面，我還是經常看見她和那個女生，一起出現在體育場和學生餐廳。

我留心到許多以前不曾在意的細節，原來她和所有人的關係都不錯，每個人對她都是「零惡感」。無論口碑多麼惡劣的人，她都能擺出一副笑臉熱絡相處。

比起我們這些一根腸子通到底的年輕女孩來說，這種圓融幾乎是那時的我們無法企及的高度。

畢業聚會時，我們又坐下來聊了最後一次。

她對我說：「你啊，小孩子心性。做人一定要留三分，這是在社會生存的法則。為了一個人與全世界為敵，把其他人都得罪，是幼稚的做法。」

七月炎夏，我卻感到一陣涼風從身旁吹過，告訴她：「你會是個成功的人。」

多年後某日，我與一位朋友聊天，無意中提到這段往事，我忍不住描繪起，當初大金和那個女生帶給我的衝擊與難過。

「不管是對大金的疏遠，還是與那個女生大吵一架，是不是都是衝動幼稚的行為？」

「是的。」

我有些失落，還沒等我再說話，他又開了口。

「但是沒關係，人有時候就是盲目不理智的，需要的，只是你能挺我。」

那時我還不明白他的話，後來無意中在書上看到這樣一段文字，才明白朋友話中的意思：對外八面玲瓏並非壞事，那是一種防衛也是一種技巧，在無法探知陌生人的底線之前，這是保護自己最好的辦法。但除此之外，我們的身體裡更應該存活一個真性情的自己，被辜負了又如何，至少這樣我們才不會變成一個麻木暗淡的膚淺身影，而是一個有生氣的、熱血的、實實在在活著的人。

每個人在這個社會中都該被分成兩份，一份是成熟，一份是幼稚。

成熟給世人，幼稚給至親。

豬頭是張嘉佳的睡前故事裡，不引人注意的一個人物，因為他既沒有開一輛車，把自己的愛情回憶扔到千里之外，也沒有在四百公尺的高空跳傘，喊「我愛你」。

他只是偷偷地暗戀著自己的師姐崔敏，然後選擇用偷熱水瓶的形式告白。

他只是在看到師姐被指控盜竊兩千元的時候，攥著拳頭，滿眼淚水，義無反顧地選擇相信她。

他只是在後來的每一個日子裡，當家教做兼職，把自己賺到的錢拿給師姐，讓她去證明自己的清白。

他只是從決定愛這個人開始，就把自己的信任和守護，毫無保留地交給這個人。

豬頭說：「所有人都不相信她，只有我相信她。我要努力工作，拚命賺錢，要
讓這個世界的一切苦難和艱澀，從此再也沒有辦法傷害到她。」

他癡情、勇敢，一往無前。他收拾起自己所有的信任就跳進愛情，他愛的人像一支定海神針，深深地駐紮在他的世界裡。

豬頭幼稚嗎？不計成本和回報地去愛一個人當然是幼稚，是傻。

可是，當很多人鄙夷「魯蛇配女神」這種劇情時，很少有人會想起，在每個人都有自己不可治癒的傷口和祕密的當下，無條件的信任和交付有多難得。一顆為愛人怦怦跳動的心臟，即便是幼稚，也是一個暖到骨子裡的存在。

你以為那些盲目相信的人到最後會一無所有？其實最富有的東西，一定會長在心裡，有的人難以割捨，有的人前仆後繼。

所有的熾烈都值得驚嘆，但稍縱即逝。所有的信任都隱祕於心，但歷久彌新。

這個時代的懷疑太多，似乎很難再好起來。人與人之間的信任，在誘惑、利益、名譽等外在條件的作用下，崩塌、損毀、好感全無。每個人都在小心翼翼地，隱藏自己相信和去愛這兩種能力，緊張得全身發抖，警惕著周遭的一切。不輕易相信他人，當然能夠保護自己不再受傷，但人生會因此少了很多溫情。


雖然現實的巴掌經常啪啪地打在我們的臉上，這世界已是如此糟糕，但我想我們還是應該相信點什麼，否則如何能承受那打臉，如何能面對眼前的糟糕和遠方的未知呢？

生存是非常艱難的事情，誰不渴望赤誠相見？誰不想聽到一句：我永遠站在你這邊？至今仍能陪伴在你身邊的人，哪一個不是因為暖心而情義交換？

可愛心機

每個人在這個社會中都該被分成兩份，一份是成熟，一份是幼稚。

成熟給世人，幼稚給至親。

▲▼ 《這世界很煩，但你要很可愛》。（圖／幸福文化提供）

★本文經幸福文化授權，摘自《這世界很煩，但你要很可愛》。

ET快訊
新冠病毒到夏天能奇蹟消失？　彭啟明回應了
疫情打擊業績慘跌！美華泰「驚傳收掉15間店面」
陳時中挨批缺失　王定宇點名這4人「防疫豬隊友」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

貪吃時必讀的減肥毒雞湯！　「你連體重都控制不了，還談什麼自律」

職場新人小心！　「每當犯錯只會吐舌賣萌」超狂行為秒惹怒老鳥　

被分手很痛心！　但你死不放手的樣子才是真醜

「只有你不斷強大，世界才能柔軟」　7句毒雞湯讓你瞬間心靈覺醒

年紀越大越貶值？　大齡熟女反擊：穿白T恤還像個少女就能嫁出去了

農民恐慌新冠肺炎急搶肥料　農糧署：庫存量超過16500公噸

撐不住！日本航空3/6起台日航線停飛、減班　一張表看受影響航班

病房、病室差在哪？圖解秒懂了…「醫師答案」和你想的不一樣

鵪鶉未入法成防疫漏洞！　農委會規劃2年內納家禽

航空業「雪崩」！工會喊話以不裁員為前提　華航、長榮回應了

持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

「不習慣戴口罩」外國人談新冠肺炎　齊聲大讚：台灣政府防疫做很好！

貓皇太胖理不到毛！獸醫建議剃掉　奴才下秒見「粉嫩屁屁」笑到黑咕

空服員飛機上解決緊急事件　賴珮如遇「泰國人發癢」、「幽閉恐慌症」

沒打燈右轉！轎車擦撞騎士害摔飛 下秒「加速肇逃」他傻眼下車急救援

宋茜調皮收手不給牽　宋威龍羞撩：誰先放手誰就輸了＞／／＜

農民恐慌新冠肺炎急搶肥料　農糧署：庫存量超過16500公噸

撐不住！日本航空3/6起台日航線停飛、減班　一張表看受影響航班

病房、病室差在哪？圖解秒懂了…「醫師答案」和你想的不一樣

鵪鶉未入法成防疫漏洞！　農委會規劃2年內納家禽

航空業「雪崩」！工會喊話以不裁員為前提　華航、長榮回應了

別被現實痛打你一巴掌！　在社會走跳必學心機：成熟給世人，幼稚給至親

日本妹一回台「東區爽聚餐」...和姊妹IG曬照　台男提醒被嗆：韓國人才要啦

更強冷空氣明起濕冷3天！「降雨熱區」曝　最冷12°C、高山可能下雪

日本學生停課要幹嘛？週刊少年Jump電子版開放免費看一個月

銘傳資工設計AI辨識　「請戴口罩」機器人揪出沒戴口罩的人　　

中職／開季延賽增加官辦熱身賽　3月13日再打一輪

明星賽後飆分升溫　巴瑞特嶄露探花氣勢

中職／官辦熱身賽將增加　洪總：球隊暫定14日返北

農民恐慌新冠肺炎急搶肥料　農糧署：庫存量超過16500公噸

信義房屋2020「全民社造行動計畫」徵件開始　最高獎金50萬

甜靠李棟旭肩膀！日本女模Luna「初戀系長相」　網狂喊：戀愛了

入住飯店需避開的「10大地雷」！沒枕頭套的枕頭不要用

陳柏惟4點籲「給醫護人員超補償」：別用犧牲維持一流醫療品質

「營運不中斷」大作戰！KPMG啟動居家工作演練　永豐金異地辦公

防疫不再壓力山大！營養師提點宅在家飲食清潔關鍵　戴口罩照樣美成仙女

生活熱門新聞

下波冷空氣更強、雨更多「全台變天」　最低溫時間曝

一開始驗不到！　醫：新冠肺炎是「偉大偽裝者」

新竹男「林東京」失聯趴趴走　首例重罰100萬

快訊／院內感染再添1例！

好市多「這區域」連夜被搬空

修法防「黃安們」濫用健保　AlphaGo幕後推手說話了

北市男猝死街頭新冠肺炎採檢陰性！

下波強冷空氣水氣多！全台有雨時間曝

案34、24「同院治療」專家憂恐有3處感染源！

流感單週增12死！28歲女併發肺炎死亡

「我們離中國這麼近！」　醫師曝防疫成功關鍵

北捷酸鄭文燦：民調第一名市長能苦民所苦　桃捷回應了

公開確診者疫調資訊？指揮中心提「5大劣處」

台負壓隔離病房比南韓還多　醫曝20億天價：要好好珍惜

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

男星揪10藝人進口罩工廠「連做8.5hrs產4萬2000個」

「最美趙敏」劉玉璞猝死家中…3天後才發現！

大量人潮瘋搶囤貨！Costco股價飆高

獨／我們被拋棄了嗎？　滯留湖北台灣民眾「研擬提告蔡政府違憲」

余文樂潮牌衣「手勢圖案」挨轟滾出大陸！

下波冷空氣更強、雨更多「全台變天」　最低溫時間曝

就是愛亞洲妹！56歲影帝掰了日籍前妻「新歡像未成年」網看傻

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

嬰童品牌mothercare破產！

柯文哲出狠招　卡死全國警政人事

口罩國家隊無償支援　換算薪破500萬

香蕉手術「上下顎割開修骨頭」術後呆掉

花蓮強盜犯長相曝

游否希揪3男上三溫暖「整排名車占用公車格」

阿樂「下半身全透視」主持被看光！

更多

最夯影音

更多
持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！

持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！
懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面