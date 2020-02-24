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被分手很痛心！　但你死不放手的樣子才是真醜

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文／曲瑋瑋

世間萬物，有始有終。愛情，亦是如此。

有人說，女人說分手是因為想被挽留，而男人說分手那就是真的不愛了。好像真的是這樣。　　

志恒和小七剛吵完架。在這場爭吵中，只有小七一直說話，志恒卻一言不發。掛了電話後不久，小七的氣還沒消，志恒就給小七發來一條訊息：「對不起，我想我對你的感覺，真的變了，我覺得我已經不再愛你了。」

手機另一端的小七很震驚，這是志恒第一次和她說分手。一直以來，都是她說要分手，然後志恒在哄她。

請繼續往下閱讀...

小七不能接受這樣的結果，她覺得志恒只不過是在耍脾氣，可能有事瞞著她，也可能是出現第三者。無論如何，她都不能接受志恒已經不愛她的事實。

大張旗鼓的離開都是試探，真正的離開向來是悄無聲息的。對於志恒來說，就是後者。

小七從一開始的溫柔挽回，到後來撕心裂肺地不斷糾纏，酒醉後打電話騷擾對方、轟炸式地發訊息，活像一個潑婦。一開始的時候，志恒知道她難受，還是很有耐心的聽小七訴苦。畢竟大家相愛一場，分手了也不願意太難看。

可是後來的小七越來越放肆，說的話也越來越難聽，就在這一句又一句惡毒的話中，一點又一點地磨掉志恒的耐心。他終於不願意理她了，甚至心裡還有反感的情緒，電話不接，訊息也不再回覆。

直到有一次，小七在志恒的哥兒們口中得知，他經常埋怨她糾纏自己，現在正追求另一個女生。這時候，小七才幡然醒悟，知道志恒說的不愛，是真的不愛，感情再也回不去了。

好像在他的新生活裡，小七才是第三者。

這些話都是小七後來和我說的，每當她想起那時候，就感到特別狼狽和尷尬，像自導自演一場獨角戲，那個角色就是一個潑婦，不斷地去麻煩早已離場的人。

如果可以回到最初，她一定會選擇堅定地轉身離開，即使知道心真的很痛，但總比撕破臉，毀掉對方心中自己的形象好多了。

我們都知道，一個變了心的人，是不可逆轉的，至少短時間內是不可能的。即使他回到你的身邊，那也只不過是因為憐憫，你願意嗎？

無論你在生活中如何優柔寡斷，當男人說已經不再愛你的時候，請做個敢愛敢恨的女人，而不是潑婦罵街，在一言一語的埋怨中，罵走的盡是曾經的感情。

像章子怡在電影《2046》裡飾演的白玲，即使得知周暮雲一開始只是想和她玩玩，但她還是忍不住愛上他，半推半就地和他談情說愛、曖昧、上床。但對於白玲來說，她要的不僅僅是這樣，她希望得到周暮雲的心。每當見到一個個陌生女人出入周暮雲房間的時候，她就忍不住去找他攤牌：

「我後來再也沒有帶男人回來過，希望你以後也不要再帶其他女人回來。」白玲說。

「不行。」周暮雲半笑著回答。

「我會不會是你的例外？」

「不會。」

「好啊，我們到此為止。」白玲顫抖著瘦小的身體，轉身離開。之後的她，墮落過，也不斷地將陌生男人帶回家，即使她和周暮雲還有聯繫，但三言兩語間，半句不談愛情。

沒了愛情，又何必再失去自尊。

白玲知道，他的不愛是真的，即使努力爭取，或是大罵一場，這個結局也根本無法改變。愛情不是談生意，談著談著就有機會合作成功。愛情的到來和離去，反而是沒有任何理由的。因為一個笑容、一張好看的臉而愛上你，也可以因為你的一點不堪而離開你，來也匆匆去也匆匆，沒有預告。

他不愛你的心，是硬的，是堅不可摧的，你的優點、你的眼淚都毫無意義。

其實，在這個男人說分開都被當成渣男的年代，你有沒有想過，有時候他們說分開，說已經不再愛了，不是因為渣，也不是因為第三者，只是因為不愛而已。

但女人總是不相信，又或許只是不能接受。用他曾經對你的好不斷地安慰自己，「他其實還愛我」，不斷地糾纏對方，用過去的回憶作為代價，直到男人真的撕破臉，或者從別人口中得知，他很早就開始沒有你的生活，才知道他最初說的不愛是真的。在「不相信」的這段日子裡，你活得好狼狽。

在知乎(中國知名問答網站)裡看到一條特別令人心疼的提問：「男人說不愛，提出分手，就不可以挽回了嗎？」在題主後來的更新中，她得知前任已經有了新的愛情，問他怎麼能做出這種事，前任理直氣壯地回答：「其實在正式分手的前幾個月裡，我的內心就已經是分開狀態了。」這句話很渣又說得很對，活生生的現實總來得讓你措手不及。

不是所有的愛情都能善終，分開後的他無論怎樣，只要不愛你，就有他的自由。

你能做的，只有頭也不回地帥氣離場，即使背對他時淚流滿面、心痛心碎，也要堅強地走回自己的世界，給這段感情畫下一個比較好看的句號。

▲▼書籍《這世界很煩，但你要很可愛》。（圖／幸福文化提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

★本文經幸福文化授權，摘自《這世界很煩，但你要很可愛》。

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