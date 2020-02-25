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職場新人小心！　「每當犯錯只會吐舌賣萌」超狂行為秒惹怒老鳥　

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文／徐多多

對於女孩子來說，能擁有一張可愛無害的臉蛋，確實是一把天生利器。適當地賣萌，可以搞定很多男孩子難以解決的小麻煩，但是如果不分場合地賣萌，那簡直蠢透了。

和Nancy周末見面時，她說：「我昨天在辦公室開除一個女孩。話出口的那一刻，她一雙大眼睛瞬間充滿淚水地看著我，那樣子讓我心生憐惜。」

「怎麼了？能力讓你不滿意？」

「不單單是能力問題，在過去半年的工作中，她這樣的楚楚動人，簡直快讓我喘不過氣來。」

請繼續往下閱讀...

這個女孩叫小漁，是Nancy公司去年畢業季招聘時，作為實習生找進來的。Nancy任職一家在業內小有名氣的廣告設計公司。為了事業體後續穩定發展，即使在招募實習生的時候，也算得上是格外嚴格的。

小漁面試時，沒有答出幾個重要的問題，按理說是不應該錄取的，但她一再表示自己很願意學習，希望得到這次機會，一雙大眼睛萌萌地看著面試官。

誰能忍心拒絕一個二十幾歲小女生的請求呢？小漁就這樣被留了下來。

小漁剛進來的時候，大家還是蠻喜歡她的。她長相端正，又帶著可愛的學生氣，瞬間給整個部門注入活力。每個人都是從職場菜鳥成長起來的，和一些剛畢業的實習生一樣，小漁也常常犯一些小錯誤，同事們也願意包容。但讓人擔心的是，她在同一個問題上，總是重複出現錯誤。

核對資料這種事，除了仔細認真外，不含任何技術層面。可是小漁每次核對後提交上來的內容，都會有非常明顯的錯誤存在。即使退回讓她重新檢查，交出的資料依舊是錯的。

這樣類似的事情，幾乎沒有避免過。

一篇文檔裡字體字型大小不統一，更是成了常事。與她合作的同事難免厭煩，而小漁每一次都閃著一雙大眼睛似哭非哭，讓人不忍心再多說什麼。

職場就是職場，它是適者生存的叢林，不是象牙塔。在生活中，你轉不開一瓶礦泉水，修不好一台電腦，賣個萌尋求幫助，人們會覺得你是一個可愛的妹子。但是在職場，你必須切換另一種生存模式，畢竟你是來工作的，不是來賣萌的。

用萌來為自己的不認真做保護色，這時候的「萌」就成了貶義詞。

但就如Nancy說的，開除小漁並非只是能力問題。

上個月，她們公司約了合作廠商的負責人開會。兩方人員在會議室正襟危坐，討論執行方案的相關細節。當對方詢問是否可以馬上簽約的時候，Nancy表示要回報老闆等候批覆，不過真不巧，他有點事出差去了，不在辦公室裡。

Nancy話音還未落，一起來參加會議的小漁直接打斷她，然後一本正經地糾正不是出差，而是去參加另一個會議。Nancy當場愣住，頓時臉上三條線。對方負責人面露不悅，導致氣氛十分尷尬。Nancy為了緩和場面，主動提出邀請，與合作廠商共進午餐。

Nancy一臉無奈地說：「我轉頭看那小妞的時候，她居然還向我吐了一下舌頭。我當時感覺有一萬頭草泥馬從我心頭奔騰而過。你說這姑娘是不是在逗我玩呢？」

真性情是好事，與這樣的人在一起不用刻意防備，會很放鬆。但它的前提是，不能因此而傷害別人，置別人於尷尬的境地，需要知道怎麼合理地表達，做到最起碼的尊重。

在合適的場合恰如其分地賣萌，不是件容易的事。真正的可愛與萌態，絕對不是把賣萌當作資本，去為自己的錯誤埋單，而是在獲得讚賞時適當地謙虛，是在陷入僵局時機智地圓場，是在面對錯誤時誠懇認錯，把賣萌作為自身一點點的附加價值，而不是當作最大值。

職場和生活，需要的是不同版本的你。可愛是一種珍貴的資源，別讓這種寶物在不適合它的平台裡變成蠢貨。

▲▼ 《這世界很煩，但你要很可愛》。（圖／幸福文化提供）

★本文經幸福文化授權，摘自《這世界很煩，但你要很可愛》。

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