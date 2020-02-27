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貪吃時必讀的減肥毒雞湯！　「你連體重都控制不了，還談什麼自律」

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文／萬特特

你連體重都控制不了，還談什麼自律

什麼叫胖？

有人說，真正胖的人絕不是每天喊著「哎呀，我太胖了」的那一群，真正的胖女孩從來不敢大肆炫耀要減肥這件事，因為她們脆弱的內心，生怕引來更多的嘲笑和白眼。

說起我減肥的初衷，沒有小說裡被男神拋棄後，拚命減肥的勵志，也沒有遭受無數冷嘲熱諷後的逆襲，只因為一點點小小的委屈：在校慶大合唱上，音樂成績優秀的我，最終沒能擔綱領唱。原因就像你想的那樣，誰會喜歡一個胖子站在前面亮相呢？

請繼續往下閱讀...

市面上常見的減肥方法，我幾乎都試過—針灸拔罐、喝茶消脂、蘋果減肥、精油按摩、斷食喝水，當然還包括被廣告吹噓得神乎其神的減肥藥。所以，我可以以一個過來人的身分，負責任地告訴你，那些方法多半都是騙人的！你犧牲健康換來的，不過是一次狂歡後的落寞，會讓你陷入無限的自責和難堪之中。

在無數次吹氣球般的反彈中，我恍然大悟，減肥的正道無它，只有少吃並且多運動。或許你會覺得這句是廢話，但沒辦法，這的確是「減肥界」最有用的一句廢話。

為什麼減肥成功的人總被稱作「勵志」？因為減肥不是人幹的事，只有自制力比普通人更強，才能和人的本能做爭鬥！

我不相信有減不下去的肉，如果你還沒有瘦下來，只能說明你對自己的肥肉還不夠狠。

那年夏天，我開始了自己的減肥計畫─節食加運動。早上吃一片全麥吐司，中午吃以往三分之一量的米飯以及少量蔬菜，晚餐是水果配優酪乳，然後去公園快走一個鐘頭。我一度為此養成了早睡的習慣，因為心裡想著：快睡著快睡著，睡著就不餓，熬到早上便可以吃東西了。

對於我這樣一個喜歡尋覓美食的吃貨來說，控制體重真的難熬。一位健身教練朋友跟我說：「控制晚餐是保持腰圍的最好方法，沒有之一！」在成功減肥五公斤後，我將晚餐的水果也換成低熱量的，徹底戒掉我最愛的火鍋和甜品，從公園回來後再加二十分鐘的跳繩。我用這個方法保持體重不復胖。

你問我苦不苦？

節食讓我每天都有一種馬上就快餓死的感覺，而運動後大汗淋漓所帶來的暢快感，又將我從死神那裡拉了回來。我一直相信，在這段看似折磨自己的過程中，每一滴汗水，每一次挨餓，都讓我變得更好。

雖然這是個強調內在的年代，但不能保持良好的身材，都是為自己的懶惰尋找藉口。你控制不了自己的皮囊，再優質的內在都會失去支撐。

一胖毀所有，多出來的贅肉，時時刻刻都在暴露自己的懶惰和放縱，或許我們都會有這樣那樣的缺點，但讓自己如此糟糕的外在，毀掉了原本還不錯的內在，才是最大的遺憾。

在電視台實習的時候，辦公室有位暱稱豆花的女孩。我和她的第一次接觸，是實習報到的第一天。我背著書包進門，正巧她要出門，本想身子側一點就過去了，可是抬頭看了看她之後，決定乖乖地退回去，讓她先過。

豆花出去丟吃過的飯盒時，有人在背後嬉笑，說她身高和體重一樣，都是一百六。旁邊有人接話：那如果跳進箱子裡，不折不扣的正方形。大家笑成一片。我看到豆花微微抬頭看了看，又迅速低下頭走過去，什麼都沒有說。

胖女孩對這個世界更寬容，因為她們覺得自己卑微，但她們也更容易受刺激，像蚌殼中間那團柔弱的肉，被針一扎，就合起殼來不願再打開。

一次錄節目，我們兩個作為幕後坐在一起聊天。熱絡起來後，豆花講了她的故事給我聽。

原來豆花也曾經是個體重四十五公斤的苗條女孩，每次量體重時，身邊都有姊妹們羡慕。在以瘦為美的校園時代，豆花或許稱不上是女神，卻也是個不折不扣的迷人少女。

當時追求豆花的男生不少，而真正讓她喝下愛情雞湯的，是一位學長，長相英俊，體貼細心。兩人戀愛談得順風順水，本以為這段校園戀情會走進現實生活，但還是落入俗套地結束了。

大四實習期間，豆花去了上海，男的則到北京。剛開始還會保持密切的視頻通話，在戀愛周年那天，對方請假趕來和她一起慶祝，直到今日，豆花說起這件事，仍是一臉感動。

半年後，對方發訊息提出分手，扔下一句：一切就怪異地戀吧。豆花一個人橫穿馬路，不顧路人的目光，痛哭著回家。

她還是決定去見對方一面，便訂了機票。到男的公司樓下時，正是午飯時間，豆花站在馬路對面，看到那個她曾經幾度想要嫁的男人，牽著另一個女孩的手走出來。

她沒有跑過去抓住對方質問，因為關於分手的原因，她在那一刻明瞭了。

心如死灰的豆花，在飛機上望著窗外的雲層，視線漸漸模糊。那段時間，只要她醒著，零食從來不離手，點外送、吃宵夜、喝汽水。短短一個月，豆花的體重從最初的四十六公斤，飆升到五十八公斤，衣服從小號穿到加大尺寸。

好朋友打電話罵她，為了不值得的男人過度消耗自己，這樣的你簡直讓我們看不起。豆花這才漸漸回過神來，開始後悔當初的自暴自棄，也暗自下定決心減肥，可惜沒堅持多久，肚子上的肉軟了又圓，圓了又軟。最後想想算了，就任其橫向發展，不加克制。後來性格也大變，變得沒有自信，在別人面前不敢言語，總覺得自己比別人差。

豆花說：「你看，老天不偏愛我，拋棄了我。」

我起身搶過她手裡的奶茶，扔進垃圾桶，對她說：「如果想改變，就從這杯奶茶開始吧。」

那些總是說世界黑暗，隨隨便便向現實妥協的人，永遠體會不到生活真正的意義。生活早晚會教會你，不要被狗血的劇情影響，也不必為過去的人浪費時間。

不要怪命運不公，愛情不明。如果你覺得自己就這樣算了，其實是自己拋棄了自己，別人又如何拯救你？

熱愛生活的人會疼愛自己，會把自己打扮出最佳狀態，畫美麗的妝容，穿得體的衣服，不允許身上出現一塊多餘的贅肉，也不允許被人愛來愛去。不妥協每一份嚮往，不卑微每一份命運，在堅持和熱愛中前進。

生活不會拋棄每個人，除非你不夠熱愛，而你身上的每一塊贅肉，都是你向生活妥協的標誌。

我記得有本時尚雜誌的女主編身材極好，有人評論她說，這樣的外表，顯示了卓越的自我修養。

的確，在生活中，我們很難見到一位聰慧伶俐或優雅高貴的女性是個胖子。她肯定不會有粗粗的水桶腰、圓滾滾的脖子、肥厚的下巴、胖嘟嘟的手、木樁般的大腿。

一個人的身材，反映她的修養和約束自己行為的能力，減肥和保持體重，其實就是學習克制和自律的過程。你能控制住自己的體重，才能控制住自己的生活，也才能找到時間，去享受生活美好的一面。

女人的一生中，衣服可以有幾千套，鈔票可以有幾萬張，而體面的好身材一輩子只有一副，舊了不能換，皺了不能燙。所以，好看的身材才是無價的。

想一想，一個女人連自己的形象都不關心、不在乎，怎麼能夠證明她對自己人生是有責任感的呢？一個女人如果可以放縱自己的體形橫向發展，憑什麼說她追求精緻的生活呢？

永遠不要抱怨生活虧欠了自己，也永遠不要相信「胖女孩也可以超級可愛，軟軟的才顯得呆萌」之類的話，人最好看、最可愛的樣子，就是在為自己而努力的樣子。你為自己傾注的心血，都是具備能量的。

當你做到又瘦又好看，錢包裡裝著自己賺來的錢，當你從自己身上，克服了從前所不能克服的東西，你的人生才開始真正地美好起來。

你會發現自己不再輕易急躁生氣、害怕焦慮，也不會再抱怨訴苦，成長中的許多苦痛，再也不會在你面前囂張跋扈。這樣的獨立，才能擁有被尊重的前提，為你贏得平等和權利。


像我一樣胖過又瘦下來的人，提起肥胖，就像做了一場漫長的噩夢。大腿上的紋路，像曾經受過傷的疤痕一樣，不斷提醒你曾經是個胖子。我也暗暗慶幸，始終沒有放棄過自己。

世界鳥語花香，我們不能被肥肉訛上。

可愛心機

不能保持良好的身材，都是為自己的懶惰尋找藉口。

你控制不了自己的皮囊，再優質的內在都會失去支撐。

▲▼ 《這世界很煩，但你要很可愛》。（圖／幸福文化提供）

★本文經幸福文化授權，摘自《這世界很煩，但你要很可愛》。

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