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爺級網紅作家87萬人追蹤！「推特金句製造機」出書6天火速再刷

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▲▼日本國寶級的漫畫原作家小池一夫，生前也是人稱「推特金句製造機」的爺級網紅作家。（圖／悅知文化《如果不行，就逃跑吧！》）

▲日本國寶級的漫畫原作家小池一夫，也是人稱「推特金句製造機」的爺級網紅作家，生前語錄出書6天火速再刷。（圖／悅知文化《如果不行，就逃跑吧！》）

記者林育綾／綜合報導

日本國寶級的漫畫原作家小池一夫，生前也是人稱「推特金句製造機」的爺級網紅作家，他的文字具有一瞬間感動人心的力量，Twitter追蹤者突破87萬人，而他的書更是出版6天火速再刷，如今也來台發行。

小池一夫（1936－2019）出生於日本秋田縣，享年82歲，是日本國寶級的漫畫原作家，代表作品包括《帶子狼》、《修羅雪姬》、《哭泣殺神》等。他同時也身兼小說家、編劇與作詞人，2010年3月開始經營Twitter（@koikekazuo），跟隨者超過87萬人。

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▲▼日本國寶級的漫畫原作家小池一夫，生前也是人稱「推特金句製造機」的爺級網紅作家。（圖／悅知文化《如果不行，就逃跑吧！》）

▲▼小池一夫生前在推特上發表許多直擊人心的經典語錄，被集結成書。（圖／悅知文化《如果不行，就逃跑吧！》）

▲▼日本國寶級的漫畫原作家小池一夫，生前也是人稱「推特金句製造機」的爺級網紅作家。（圖／悅知文化《如果不行，就逃跑吧！》）

他在推特上發表許多直擊人心的經典語錄，例如面對無法起床的憂鬱早晨，他說「『總之先離開被窩，洗臉、刷牙、把自己打理乾淨。就算出不了門也要如此。就算不想見到任何人也要如此。』這是憂鬱時期的我，每天告訴自己的話。」

面對抱怨不停的同事，他說「遠離那些無法控制負面情緒的人，因為對方會影響到自己的情緒。　隨著他人自私的情緒而起舞，就太浪費自己的人生了。」

他也說，「不逃跑是很棒的行為，但是，非得逃跑不可的時刻，也是確實存在的。所以，請千萬不要責怪逃跑的自己，因為這只是為了邁向正確方向之前的小小休憩。」

▲▼日本國寶級的漫畫原作家小池一夫，生前也是人稱「推特金句製造機」的爺級網紅作家。（圖／悅知文化《如果不行，就逃跑吧！》）

▲▼他的書被讚「打開書，就能得到救贖。」。（圖／悅知文化《如果不行，就逃跑吧！》）

▲▼日本國寶級的漫畫原作家小池一夫，生前也是人稱「推特金句製造機」的爺級網紅作家。（圖／悅知文化《如果不行，就逃跑吧！》）

小池一夫的語錄被集中出版，中文書名為《如果不行，就逃跑吧！》由悅知文化發行，被讚「打開書，就能得到救贖。」

不少讀者也稱讚「一讀起這本書，就覺得鬆了一口氣。對我來說，是能讓我好好面對自己、並讓心中有所餘裕的書。」「我是小池一夫先生忠實的推特讀者，在覺得自己快不行時最適合看這本書，重新整理自己，心情也會變得輕鬆。」

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