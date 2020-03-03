台灣首部政治受難者傳記漫畫！《來自清水的孩子》600頁橫跨蔡焜霖90年真人真事





▲台灣首部政治受難者傳記漫畫《來自清水的孩子》，600多頁橫跨主角蔡焜霖（右）90年的生命歷程。（圖／慢工文化提供）

記者林育綾／綜合報導

台灣首部政治受難者的傳記漫畫《來自清水的孩子》，今（3）日正式啟動募資計畫！漫畫以白色恐怖受難者蔡焜霖為主角，600多頁橫跨了他90年的生命歷程，也反映了台灣的近代歷史。他20歲前曾因參與讀書會，被囚禁在綠島10年，出獄後創辦《王子》兒童雜誌並促成紅葉少棒傳奇，退休後積極推動白色恐怖平反運動等。

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▲《來自清水的孩子》由台東大學兒童文學研究所副教授游珮芸、繪本藝術家周見信共同創作，是台灣第一部政治受難者的傳記漫畫。（圖／慢工文化提供）

《來自清水的孩子》由台東大學兒童文學研究所副教授游珮芸、繪本藝術家周見信共同創作，是台灣第一部政治受難者的傳記漫畫，意義特殊且深遠。出版社慢工文化社長、主編黃珮珊表示，漫畫是非常大眾化的媒介，比起一般的口述史或歷史科普書更親切易讀。而這作品尊重史實、敘事講究、圖像精緻，不僅能讓讀者自然地親近台灣歷史、轉型正義等議題，未來也期待能推廣到國際，讓全世界跟著平凡小人物的生命故事，更了解台灣。

▲主人翁蔡焜霖、主編黃珮珊、作者游珮芸、周見信。（圖／慢工文化提供）

《來自清水的孩子》一套共4冊，總長600多頁，橫跨了90個年頭、處境迂迴的各個年代。游珮芸與周見信兩人首次跨足漫畫創作，從真人採訪、口述資料蒐集比對，到歷史建物、服裝、物件等考究都下足苦功。周見信還特別根據蔡焜霖不同的人生進程，4冊採用截然不同的技法與色彩，以更貼近時代氛圍和心境變化。

▲▼台灣首部政治受難者傳記漫畫《來自清水的孩子》募資中。（圖／慢工文化提供）

游珮芸提到，「威權歷史所造成的傷痛，需要被拉長在時間的長河裡看待，才能更正確地被消化。」而為了忠實呈現台灣紛雜的語境，套書涵蓋了台語、日文、華文3語對白，聘請台文作家鄭順聰擔任台語對白顧問。而這部作品的歷史顧問、暨南國際大學歷史系助理教授翁稷安也讚譽，「《來自清水的孩子》所呈現的不只是個人，更是20世紀台灣的轉型歷史。」