　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

專寫「音樂鬼故事」的一人唱片行　網敲碗：拜託寫下去！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 「瓦力唱片行」只寫故事不賣唱片。（圖／翻攝自臉書瓦力唱片行，截自網路）

▲ 「瓦力唱片行」只寫故事，不賣唱片。（圖／翻攝自臉書瓦力唱片行，截自網路）

記者林育綾／綜合報導

「每個人心中都有一首歌，歌聲裡有多少故事，就有多少祕密。」粉專《瓦力唱片行》沒賣唱片，而是專寫「音樂鬼故事」，那些鬧鬼的故事講的其實都是人，網友開始私訊他，那些故事讓他們獲得共鳴，想起音樂的陪伴下，過往孤寂或破碎的回憶，重新與自己和解，甚至拜託他「一直說下去」。如今瓦力的文字也被寶瓶文化出版社相中，出了同名新書，也獲得電台主持人JoJo推薦「誰准你把音樂寫成這樣迷人的？」

因為拒絕忘記事物，作者瓦力開了一個「可以記得事物如何消失的軌跡」的寓所，如同電影《瓦力》總在時光的廢墟永恆淘選回憶的餘燼，所以把它叫做「瓦力唱片行」，是一個純粹書寫音樂的一人唱片行，不賣唱片，不賣卡帶，不賣宗教神像，只講音樂的故事。「在瓦力唱片行，我要說的，就是一個死人還魂的音樂紀事。」

請繼續往下閱讀...

出版社介紹，瓦力唱片行鬧鬼也鬧心。那些鬧鬼的故事，講的其實都是人。人死了卻還不得安寧，那些死不透、不得安息的愛與寂寥，它們都曾發生過。他寫的一篇篇故事，就像一首首「致過往」的「送葬進行曲」。

▲▼ 「瓦力唱片行」只寫故事不賣唱片。（圖／寶瓶文化）

▲「瓦力唱片行」出書，一篇篇故事，就像一首首「致過往」的送葬進行曲。（圖／寶瓶文化）

瓦力也在粉專表示，「愈來愈多人留言，告訴我那些故事是怎麼攪亂一池回憶的春水，讓他們透過音樂的陪伴，重新記起那更好的時候。那是鄉愁在發酵，是青春不滅的火還在燒。如果你曾為故事裡的一字一句感動了，希望你告訴更多人。告訴他們，自己並沒有壞掉，或者其實已經壞掉，但那沒有關係，還有人在這頭徹夜不眠，為你播一整季青春的歌。」

他也說，「是他們先感動我，我才開始覺得把這些人的樣子，關於他們聽音樂，也被音樂所諦聽的姿態，以全實體的方式，像一張真正類比、手工製作的黑膠唱片或錄音帶一樣，『老派而慎重地』，介紹給更多的人，是一件有意義的事。」

ET快訊
Fed無預警降息2碼！美股道瓊狂漲300點
《木曜4》沒戴口罩道歉了！全文曝光 　自主管理12天
劉真再爆自發性腦出血！「開顱手術搶救中」醫：高危險等級
即／政府最新禁令　「額溫槍禁止出口到3月底」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

生產線+1！網友開箱「口罩國家隊」　保命神器製程曝光

新冠肺炎疫調不追接觸者？　陳時中：還不到放棄的時候

專寫「音樂鬼故事」的一人唱片行　網敲碗：拜託寫下去！

排口罩等太久　眼鏡女飆罵藥師！一分鐘跳針嗆：不高興別做

彰化人注意！疫情持續發燒用水量激增　員林9日停水影響9千多戶

農民恐慌新冠肺炎急搶肥料　農糧署：庫存量超過16500公噸

撐不住！日本航空3/6起台日航線停飛、減班　一張表看受影響航班

病房、病室差在哪？圖解秒懂了…「醫師答案」和你想的不一樣

鵪鶉未入法成防疫漏洞！　農委會規劃2年內納家禽

航空業「雪崩」！工會喊話以不裁員為前提　華航、長榮回應了

持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

「不習慣戴口罩」外國人談新冠肺炎　齊聲大讚：台灣政府防疫做很好！

貓皇太胖理不到毛！獸醫建議剃掉　奴才下秒見「粉嫩屁屁」笑到黑咕

空服員飛機上解決緊急事件　賴珮如遇「泰國人發癢」、「幽閉恐慌症」

宋茜調皮收手不給牽　宋威龍羞撩：誰先放手誰就輸了＞／／＜

沒打燈右轉！轎車擦撞騎士害摔飛 下秒「加速肇逃」他傻眼下車急救援

生產線+1！網友開箱「口罩國家隊」　保命神器製程曝光

新冠肺炎疫調不追接觸者？　陳時中：還不到放棄的時候

專寫「音樂鬼故事」的一人唱片行　網敲碗：拜託寫下去！

排口罩等太久　眼鏡女飆罵藥師！一分鐘跳針嗆：不高興別做

彰化人注意！疫情持續發燒用水量激增　員林9日停水影響9千多戶

農民恐慌新冠肺炎急搶肥料　農糧署：庫存量超過16500公噸

撐不住！日本航空3/6起台日航線停飛、減班　一張表看受影響航班

病房、病室差在哪？圖解秒懂了…「醫師答案」和你想的不一樣

鵪鶉未入法成防疫漏洞！　農委會規劃2年內納家禽

航空業「雪崩」！工會喊話以不裁員為前提　華航、長榮回應了

兆豐金、兆豐保險連續9年獲「保險龍鳳獎」！再獲頒微型保險績效優良獎勵

小禎、李進良離婚後首度同台！　曝「婚姻失和」內幕

板橋保安宮欠稅土地遭法拍　「超猛信徒」直接掏錢買地

快訊／Fed無預警降息2碼！美股三大指逆轉暴漲…道瓊狂漲300點

首還原黑鷹失事　曹進平「千字文」緬懷：報告總長，我會一直記得

影／性侵犯落跑遭「壓制趴地」狼狽上銬　高雄警勇猛逮捕影像曝光！

快訊／德國郵輪2人疑似感染新冠肺炎　「全船1200人」封鎖在挪威港口

克蘭詩「變色粉底液」來了！白色牛奶化為膚色好驚喜

《另類神父》挑釁神職人員善惡　「狂掃11大獎」創波蘭影史紀錄

快訊／美股又跌了！道指下滑300點　G7聯手救市沒提降息

生活熱門新聞

下波冷空氣更強、雨更多「全台變天」　最低溫時間曝

新冠病毒到了夏天會消失？彭啟明說話了

新竹男「林東京」失聯趴趴走　首例重罰100萬

一開始驗不到！　醫：新冠肺炎是「偉大偽裝者」

炫照「掛耳繩有珠珠」釣出口罩界LV

好市多「這區域」連夜被搬空

快訊／院內感染再添1例！

修法防「黃安們」濫用健保　AlphaGo幕後推手說話了

北市男猝死街頭新冠肺炎採檢陰性！

下波強冷空氣水氣多！全台有雨時間曝

案34、24「同院治療」專家憂恐有3處感染源！

流感單週增12死！28歲女併發肺炎死亡

日本妹回台「東區爽聚餐」他提醒反被嗆

「我們離中國這麼近！」　醫師曝防疫成功關鍵

更多熱門

相關新聞

台灣首部！政治受難者傳記漫畫

台灣首部！政治受難者傳記漫畫

台灣首部政治受難者的傳記漫畫《來自清水的孩子》，今（3）日正式啟動募資計畫！漫畫以白色恐怖受難者蔡焜霖為主角，600多頁橫跨了他90年的生命歷程，也反映了台灣的近代歷史。他20歲前曾因參與讀書會，被囚禁在綠島10年，出獄後創辦《王子》兒童雜誌並促成紅葉少棒傳奇，退休後積極推動白色恐怖平反運動等。

翻300種語言　小王子台語版問世

翻300種語言　小王子台語版問世

兩性作家教直男哄女人的最高段數

兩性作家教直男哄女人的最高段數

入獄前相戀⋯連續寫信2年不間斷

入獄前相戀⋯連續寫信2年不間斷

2學生開學日跳樓⋯「無預警≠ 沒陰影」

2學生開學日跳樓⋯「無預警≠ 沒陰影」

關鍵字：

瓦力唱片行寶瓶文化新書快訊

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

男星揪10藝人進口罩工廠「連做8.5hrs產4萬2000個」

「最美趙敏」劉玉璞猝死家中…3天後才發現！

大量人潮瘋搶囤貨！Costco股價飆高

獨／我們被拋棄了嗎？　滯留湖北台灣民眾「研擬提告蔡政府違憲」

具荷拉哥哥許願「投胎來當哥女兒」成真

媽喊淪醫療人球…醫氣炸：叫她滾

下波冷空氣更強、雨更多「全台變天」　最低溫時間曝

余文樂潮牌衣「手勢圖案」挨轟滾出大陸！

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

嬰童品牌mothercare破產！

以綸分了郭書瑤1個月！「情人節IG發文洩愛」蔡瑞雪

就是愛亞洲妹！56歲影帝掰了日籍前妻「新歡像未成年」網看傻

香蕉手術「上下顎割開修骨頭」術後呆掉

游否希揪3男上三溫暖「整排名車占用公車格」

企鵝妹半夜醉倒男生家！誤開直播拍到「她伸舌頭狂喇」

更多

最夯影音

更多
持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！

持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！
懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面