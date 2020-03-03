專寫「音樂鬼故事」的一人唱片行　網敲碗：拜託寫下去！

▲ 「瓦力唱片行」只寫故事，不賣唱片。（圖／翻攝自臉書瓦力唱片行，截自網路）

記者林育綾／綜合報導

「每個人心中都有一首歌，歌聲裡有多少故事，就有多少祕密。」粉專《瓦力唱片行》沒賣唱片，而是專寫「音樂鬼故事」，那些鬧鬼的故事講的其實都是人，網友開始私訊他，那些故事讓他們獲得共鳴，想起音樂的陪伴下，過往孤寂或破碎的回憶，重新與自己和解，甚至拜託他「一直說下去」。如今瓦力的文字也被寶瓶文化出版社相中，出了同名新書，也獲得電台主持人JoJo推薦「誰准你把音樂寫成這樣迷人的？」

因為拒絕忘記事物，作者瓦力開了一個「可以記得事物如何消失的軌跡」的寓所，如同電影《瓦力》總在時光的廢墟永恆淘選回憶的餘燼，所以把它叫做「瓦力唱片行」，是一個純粹書寫音樂的一人唱片行，不賣唱片，不賣卡帶，不賣宗教神像，只講音樂的故事。「在瓦力唱片行，我要說的，就是一個死人還魂的音樂紀事。」

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出版社介紹，瓦力唱片行鬧鬼也鬧心。那些鬧鬼的故事，講的其實都是人。人死了卻還不得安寧，那些死不透、不得安息的愛與寂寥，它們都曾發生過。他寫的一篇篇故事，就像一首首「致過往」的「送葬進行曲」。

▲「瓦力唱片行」出書，一篇篇故事，就像一首首「致過往」的送葬進行曲。（圖／寶瓶文化）

瓦力也在粉專表示，「愈來愈多人留言，告訴我那些故事是怎麼攪亂一池回憶的春水，讓他們透過音樂的陪伴，重新記起那更好的時候。那是鄉愁在發酵，是青春不滅的火還在燒。如果你曾為故事裡的一字一句感動了，希望你告訴更多人。告訴他們，自己並沒有壞掉，或者其實已經壞掉，但那沒有關係，還有人在這頭徹夜不眠，為你播一整季青春的歌。」

他也說，「是他們先感動我，我才開始覺得把這些人的樣子，關於他們聽音樂，也被音樂所諦聽的姿態，以全實體的方式，像一張真正類比、手工製作的黑膠唱片或錄音帶一樣，『老派而慎重地』，介紹給更多的人，是一件有意義的事。」