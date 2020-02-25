家扶幫助400學子500萬獎學金　張麗善：學生好好努力展翅高飛

▲雲林縣長張麗善與雲林家扶代表的大專生相見，並感謝家扶陳燦勳主委始終支持教育脫貧，成就縣內的弱勢學子。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善與雲林家扶代表的三位大專生相見，並感謝家扶陳燦勳主委始終支持教育脫貧，成就縣內的弱勢學子，本學期共有259位大專學子191位高中職學子獲頒雲林家扶約500萬元助學金，做家扶兒的後盾，無虞就學展翅未來當菁英。

雲林家扶陳燦勳主委指出，因應防疫工作，在下週助學金將會全數撥款轉帳入學子的帳戶，張麗善縣長親自勉勵就讀台灣大學社工系大二李虹霏、中山醫學大學營養學系大一蔡岱臻、高雄科技大學輪機工程科專三廖品善等三位優秀大專生，縣長不僅豎起大拇指肯定孩子表現，更代表雲林家扶頒發助學金。

雲林縣長張麗善表示，看見雲林家扶的孩子在就學上有如此優異的表現，實在令人感動，相信未來都會成為社會的棟樑、菁英，值得肯定與鼓勵。新冠肺炎疫情導致捐款縮減，助學金籌措危急，看到台南回社慈善會、陽明海運股份有限公司慈光捐款的成功籌措，順利迎接開學解決註冊費的燃眉之急。

雲林家扶廖志文主任說，感謝各界善心人士關注弱勢兒少的就學，成為弱勢兒少就學的最大支持及動力來源，特別感謝台南回社慈善會、陽明海運股份有限公司慈光捐款，有各界大力的幫忙，讓家扶學子得以穩定就學，一步步朝向自己展望。

▲雲林縣長張麗善（左二）也認為，看見雲林家扶的孩子在就學上有如此優異的表現，相信未來都會成為社會的棟樑、菁英，值得肯定與鼓勵。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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