猛犬顧門！麥寮養鴨場藏獒超凶　移民署智擒非法移工

▲麥寮一處養鴨場內一名印尼籍非法移工，雖聞聲竄逃但最後仍被優勢警力圍捕，查獲從事養鴨等非法工作，而束手就擒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊接獲線報指稱，雲林縣麥寮鄉一處養鴨場經常有外籍移工出入，經派員實地勘查發現養鴨場門口左右兩側各豢養1隻體型壯碩的西藏獒犬，生性兇猛，遇有陌生人靠近，就會大聲吠叫作攻擊狀態，查緝難度高。

該養鴨場位處偏僻且面積廣大，雲林縣專勤隊於近日聯合雲林縣警察局臺西分局、海巡署雲林查緝隊及雲林縣憲兵隊以優勢警力前往查緝，當偵防車到達現場時，獒犬即對查緝人員狂吠，意圖衝擊阻擋。

因查緝人員事先已勘查地形，運用優勢人力封鎖所有出口，並採取聲東擊西之方式，技巧性突破藏獒防線，養鴨場內一名印尼籍非法移工，雖聞聲竄逃但最後仍被優勢警力圍捕，查獲從事養鴨等非法工作，而束手就擒。

雲林縣專勤隊隊長趙志成呼籲業者，勿因一時人力不足而心存僥倖，非法僱用外國人從事與來臺目的不符之工作，一旦被查獲將依違反就業服務法裁罰15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯者，更將可能面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金之刑責，千萬不要貪圖便利或減少成本而以身試法。

▲養鴨場豢養體型壯碩的西藏獒犬看門，遇有陌生人靠近即大聲吠叫作攻擊狀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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