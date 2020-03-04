損害公共利益　韓「新天地」教會被取消社團法人許可

▲新天地教主李萬熙為疫情失控向大眾道歉。（圖／翻攝自YouTube／신천지예수교증거장막성전）

國際中心／綜合報飆導

韓國疫情大爆發，逾半病例都跟「新天地耶穌教會」有關。首爾市政府之前曾以違反《感染病預防法》、以及殺人、傷害等嫌疑向檢方控告該教會會長李萬熙等人。 市政府周二(3日)批評指出，該教會仍在各種地下場所傳教和聚會，存在著損害公共利益的行為，決定取消其社團法人許可。

負責宗教相關事務的首爾市政府文化本部部長劉延植，周二在市政廳出席疫情例行會議時宣布，決定取消「新天地」教會的法人許可，並將於下周舉行聽證會。

劉延植說，該教會有責任積極配合政府及防疫部門的工作，但是他們在提交信徒名單時卻不斷拖延、甚至偽造，而且有組織地逃避調查。

「新天地」教會於2011年11月在首爾成立法人。最初的法人名稱為「永遠的福音耶穌傳教會」，後來改為「新天新地證據帳幕聖殿耶穌教傳教會」。該法人地址在江南區，代表為李萬熙。

根據韓國法律，若法人從事設立目的以外的活動、違反設立許可條件、進行其他損害公共利益的行為，地方政府可取消其法人許可。

本周一(2日)，「新天地」教會總會長李萬熙曾召開記者會，就教會內新冠肺炎集體感染事件跪地謝罪。