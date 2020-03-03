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韓國牧師全光焄被捕　上千信徒禮拜擠滿教堂要求釋放

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▲▼防疫人員在新天地教會外進行消毒工作（圖／路透社）

▲南韓大邱疫情爆發，圖為新天地教會。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者崔子柔／綜合報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）確診數已達4812例，其中多達2000例與大邱新天地教會有關，但由牧師全光焄領導的保守派教會「韓國基督教聯合總會」（簡稱韓基總）1日仍繼續舉行禮拜活動，約有近千人參加，雖出席者都會先量過體溫，但這麼多人集中在密閉空間內不免讓人擔心再發生群聚感染。

根據韓國《中央日報》報導，韓基總去年組成「泛國民鬥爭本部」，每周日在光化門教保大廈門前舉行主日崇拜，要求總統文在寅下台。首爾因應疫情禁止集會活動，基總會前日變改在教堂舉行禮拜。

報導指出，大批信眾聚集在城北區博愛第一教會，不僅教堂內坐滿，露天停車場的臨時座椅也滿坑滿谷，所有信眾進場時須量體溫並簽到，而大多數人有戴著口罩出席。

▲韓基總照樣舉行禮拜。（圖／翻攝自推特／@JoongAngCN）

負責主持的牧師喬納森表示，韓國的教會都關上門，讓信眾無法在上帝面前進行禮拜，公權力限制了人民的信仰。牧師朴鍾燮指出，如果全牧師被轉移關押到首爾拘留所，到時候就在法院門口舉行集會，而不是禮拜。

全光焄因涉嫌違反公職選舉法在上月24日被捕，目前關押在首爾鍾路警察署的拘留所內。朴鍾燮表示，「願主給我們恩惠，推翻這個已經崩潰的政權，還我們一個自由的大韓民國，讓全光焄牧師早日被釋放。」

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