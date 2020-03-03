88歲新天地教主下跪道歉！　「24hr嫩妹秘書」成記者會焦點

▲記者會上扮演李萬熙「耳朵」的神祕女子。（圖／翻攝自推特／@km_mdiy）

實習記者賴韻如／綜合報導

南韓大邱新天地教會發生大規模新冠肺炎（COVID-19）群聚感染的原因至今不明，新天地教會教主李萬熙2日召開記者會，為大邱教會出現大批感染者磕頭道歉。不過，記者會上一名「神秘女秘書」多次近距離靠近李萬熙耳邊傳話，也意外成為外界焦點。

據NEWS 1 報導，88歲的李萬熙於昨日下午在京畿道加平郡新天地「和平的宮殿」召開記者會，首度向社會大眾致歉。李萬熙首先對記者會地點突然改變及新天地出現大批確診者表示歉意，跪地磕頭、行大禮道歉，接著表示，「並非故意造成大批信徒確診，盼望大眾原諒，能力所及之處都會不惜任何人力及物資協助政府。」

▲金秘書在教會中擔任行政職務。（圖／翻攝自推特／@km_mdiy）

然而，整場記者會中，不少人都注意到李萬熙身旁有一名身穿紅色西裝的神秘女子，李萬熙解釋，因為自己聽力不好，所以才會請一名秘書來擔任他的「耳朵」。對此，於2006年退教的「反異端和邪教專家」申賢旭牧師則在節目上指出，這名女子是教會內擔任「行政事務職務」的金秘書，專門處理李萬熙身邊的大小事。

另外，申賢旭牧師也指出，金秘書就像看護一樣，幾乎24小時都待在李萬熙身邊，自從元配「金南熙」離開新天地之後，金秘書就成為李萬熙身邊最親近的人。